living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لإنقاص الوزن.. عقار جديد يعمل حتى بعد التوقف عن تناوله!

21
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعمل فريق من الباحثين الدنماركيين بجد للتوصل إلى علاج جديد يستهدف اللدونة الطبيعية للدماغ، والتي يمكن أن تعوض الآثار الجانبية السيئة وتوفر المزيد من الفوائد على المدى الطويل.
 
فقد كشف باحثون أن الاختراقات الحالية لأدوية إنقاص الوزن ليست سوى البداية، بحسب ما نشره موقع New Atlas.
 
فعال للغاية
وقال كريستوفر كليمنسن، الأستاذ المشارك في مركز مؤسسة نوفو نورديسك للأبحاث الأيضية الأساسية بجامعة كوبنهاغن، وكبير باحثين في الدراسة إنه "يمكن اعتبار الأدوية المتوفرة في الأسواق حالياً بمثابة الجيل الأول من أدوية إنقاص الوزن".
 
كما أشار إلى أنه تم "تطوير نوع جديد من أدوية إنقاص الوزن يؤثر على مرونة الدماغ ويبدو أنه فعال للغاية."
 
محاكاة استجابة هرمونية
في حين تحاكي أدوية GLP-1 الحالية الاستجابة الهرمونية الطبيعية بعد تناول الطعام، ما يشير إلى "الامتلاء" وإبطاء إفراغ المعدة، يستخدم العلاج الجديد الببتيد GLP-1 لتسريب "الجزيئات عبر حاجز الدم في الدماغ إلى مركز التحكم في الشهية"، ثم يقوم بحظر بروتين مستقبل NMDA، الذي يساعد في تغيير اتصالات الدماغ للمساعدة في التعلم والذاكرة.
 
وعلى عكس ما هو موجود حالياً في الأسواق، يمكن لهذا النهج الجديد تسخير مرونة الدماغ لتعزيز مسارات جديدة في مركز الشهية، وهي المسارات التي ستبقى في مكانها لفترة طويلة بعد توقف العلاج.
 
حصان طروادة
بدوره، قال الباحث جوناس بيترسن، الباحث الأول في الدراسة والكيميائي الذي قام بتركيب الجزيئات: إن "الأمر المذهل - على المستوى الخلوي - حول هذا العقار الجديد هو حقيقة أنه يجمع بين GLP-1 والجزيئات التي تمنع مستقبل NMDA".
 
وأضاف أنه يستغل GLP-1 كحصان طروادة لتهريب هذه الجزيئات الصغيرة حصريًا إلى الخلايا العصبية التي تؤثر على التحكم في الشهية. وبدون GLP-1، فإن الجزيئات التي تستهدف مستقبل NMDA ستؤثر على الدماغ بأكمله وبالتالي تكون غير محددة.
 
نهج جديد تماماً
إلى ذلك لا يزال العقار يحتوي على العمود الفقري للببتيد GLP-1، ولكنه نهج جديد تماماً يتطلب جرعة أصغر بكثير ومن المحتمل أن يقضي على الآثار الجانبية غير السارة التي يعاني منها الكثيرون أثناء تناول منبهات GLP-1 مثل سيماغلوتيد وتيرزباتيد.
 
ونظراً للتكلفة الحالية ومدى خطورة العلاج المتكرر اللازم للحفاظ على الوزن المفقود، فإن العقار المبتكر من الممكن أن يقدم فوائد طويلة الأمد، بجرعات متقطعة كافية للحفاظ على فعاليته.
 
عائلة من الجزيئات
وقال كليمنسن إن "هذه العائلة من الجزيئات يمكن أن يكون لها تأثير دائم على الدماغ"، مشيراً إلى أن "الدراسات (في مراحلها ما قبل السريرية) أثبتت أنه حتى العلاج النادر نسبيًا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات مستمرة في أمراض الدماغ. وتظهر أيضًا بصمات جزيئية للمرونة العصبية في التجارب الحالية، ولكن في هذه الحالة في سياق فقدان الوزن".
 
السمنة وأمراض أخرى
ولاحظ الباحثون أنه بينما تركز هذه الدراسة على السمنة، فإن نظام توصيل الأدوية بهذه التقنية لديه القدرة على تقديم علاج مماثل خاص بالموقع لحالات مثل الأمراض التنكسية العصبية أو الاضطرابات النفسية".
 
في الوقت نفسه، أعلنت شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك الأسبوع الماضي أنها ستبدأ قريبًا تجربة بشرية باستخدام الأدوية الناهضة لـ GLP-1 كعلاج محتمل لتعاطي الكحول وتلف الكبد. لقد تم بالفعل اعتبارها علاجًا جديدًا لمرض الزهايمر.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   