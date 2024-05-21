لصحة الأوردة والشرايين.. عصائر طبيعية تعزز الدورة الدموية

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تعد الشرايين والأوردة جزءاً أساسياً من الدورة الدموية في الجسم، حيث تعمل بالإضافة إلى الشعيرات الدموية لضمان التدفق المستمر للدم في جميع أنحاء الجسم.

تحمل الشرايين الدم المحمل بالأكسجين بعيدًا عن القلب، وتعيد الأوردة الدم غير المؤكسد إلى القلب، حيث يتم ضخه إلى الرئتين للحصول على الأكسجين قبل إرساله إلى أنسجة الجسم مرة أخرى، وفقًا لما نشره موقع Vein Centre.

لذلك، فإن الشرايين والأوردة مهمة للغاية في الحفاظ على صحة وحياة الإنسان. ووفقًا لما ورد في تقرير نشره موقع WIO News، فإن هناك 5 عصائر طبيعية يساعد تناولها في تعزيز الدورة الدموية وتحسين الشرايين والأوردة، كما يلي:

الشمندر

إن عصير الشمندر، الذي يحتوي على نسبة عالية من النترات، يساعد في تحسين صحة الوريد البابي.

التوت البري

يحتوي عصير الكرانبري على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، مما يعزز الدورة الدموية بشكل أفضل.

التوت الأزرق

يتميز عصير البلوبيري بأنه غني بالأنثوسيانين وفيتامينC، ويدعم إنتاج الكولاجين ويقوي جدران الأوردة.

الجزر

يساعد عصير الجزر الغني بالبيتا كاروتين والفيتامين العالي في الحفاظ على صحة الدم ويقلل من خطر الإصابة بالدوالي.

عصير الحمضيات

إن عصائر الحمضيات مثل البرتقال والغريب فروت والليمون وغيرها، غنية بفيتامين C والفلافونويد، التي تعزز مرونة الأوردة وتقلل من خطر تخثر الدم.