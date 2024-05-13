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تحذير لمحبي البيض.. تناولوه فور طهيه و74 درجة مئوية فقط لإعادة تسخينه

13
MAY
2024
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البيض من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للجسم، خاصة بوجبة الفطور. ولكن لنستمتع بكل الخواص الصحية للبيض سواء المسلوق أو المخفوق أو غيره، لابد من اتباع عدة إرشادات.
 
فقد أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية أنه من الضروري استهلاك البيض مُباشرة بعد طهيه، وفي حال تمّ تبريده، يُعاد تسخينه إلى 74 درجة مئوية فقط.
 
وأوضحت "الغذاء والدواء" طريقة تحضير البيض عبر طبخه حتى يتحوّل البياض والصفار إلى الحالة الصلبة، وكذلك الحال مع البيض المخفوق، مشيرة إلى ضرورة طهي أي طبقٍ يحتوي على البيض بدرجة حرارة تتجاوز 160 فهرنهايت أي 70 درجة مئوية.
 
وأضافت أن البيض المسلوق أو المقلي يقدّم مباشرة بعد الطهي، وفي حال تم تبريده لتقديمه لاحقاً، فيجب إعادة تسخينه إلى 74 درجة مئوية فقط قبل التقديم.
 
كما حذّرت الهيئة من ترك البيض المطبوخ أو أطباق البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، في درجة حرارة الغرفة، أو لأكثر من ساعة واحدة عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 32 مئوية؛ لأن البكتيريا التي يمكن أن تسبّب المرض تنمو بسرعة في درجة الحرارة ما بين 5 و60 مئوية".
 
 
والآن عزيزي القارئ أخبرنا هل كنت على علم بهذه الإرشادات الصحية الخاصة بطبق البيض الذيذ الذي تتناوله يومياً ويتناوله أفراد أسرتك؟
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