ضعف الإنتصاب : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

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يُصيب ضعف الإنتصاب ما يصل إلى 50% من الرجال الذين تتجاوز أعمارهم الـ 40 عامًا . ويُعتبر الخلل في تدفّق الدّم في الأوعية الدّموية سببًا شائعًا لهذه الحالة . والكثير لديهم ظروف مَرَضيّة مثل فرط شحميّات الدّم hyperlipidemia ، وتعاطي التّبغ ، ومرض السّكّري ، وتوقّف التنفّس أثناء النوم ، والكآبة ، ومرض الشريان التّاجيّ coronary artery disease . كما أنّ هناك ارتباط وثيق بين ارتفاع ضغط الدّم وضعف الإنتصاب ، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من تضخّم البروستات الحميد . وقد تتسبّب به أيضًا الأدوية على غرار الأدوية التي تخفّض ضغط الدّم أو تلك المضادّة للذّهان antipsychotic.

ومن الموثّق أنّ عمليّة البروستات الجراحية تتّصل أيضًا بهذه الحالة في ما يصل إلى نسبة 20% من الرجال .

في هذا الإطار، من الضروريّ إجراء الفحوصات المخبريّة لهرمون التستوستيرون وأخرى تتعلّق بالغدّة الدرقيّة، إلخ . ويُمكن القيام أيضًا بتخطيط الصّدى ultrasonography لتقييم وظيفة الأوعية الدّموية المتّصلة بالعضو الذكريّ . وفي حال تعذّر إيجاد أيّ أسباب عضويّة ، يكون من المهمّ أن يطلب المرء المشورة الجنسيّة .

أما العلاج فيبدأ من الأسباب ، والأدوية مثل الـ " سيلدينافيل " sildenafil تُساعد المريض بعد معرفة تاريخه الطبّيّ الدقيق . ومن المهمّ عدم خلط الـ "فياغرا " Viagra مع النترات ، ويجب التوقّف عن تناوله في حال حدث فقدان مفاجئ للرّؤية عند استهلاكه . ونحذّر أيضًا من تناوله إذا كان هناك احتمال في أن يتسبّب بالإصابة بمشكلة في القلب خلال ممارسة النشاط الجنسيّ وذلك لدى المرضى الذين يُعانون أصلاً من أمراض القلب والأوعية الدّمويّة .

لذلك ، يُنصح عمومًا بتجنّبه لدى الأشخاص الذين من غير المستحسن أن يمارسوا النشاط الجنسيّ بسبب حالة القلب والأوعية الدّمويّة الضمنيّة لديهم .03944331