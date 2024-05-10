كيف تؤثر وجبة الفطور على جاذبية النساء والرجال؟

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وجد باحثون من جامعة مونبلييه الفرنسية أن تناول وجبة فطور مليئة باللحم يجعل الرجال أكثر جاذبية، بينما تنخفض جاذبية النساء عند تناول الكرواسون والكعك الغني بالكربوهيدرات.

وكشف فريق البحث أن الوجبة الأولى في اليوم لها تأثير حيوي على الهرمونات الجنسية في الجسم، ما يؤثر على مدى جاذبية الشخص للجنس الآخر.

ويمكن للوجبات الخفيفة النشوية أو السكرية بعد الظهر، مثل رقائق البطاطس أو البسكويت، أن تزيد جاذبية الرجال بسبب زيادة الغلوكوز.

ولكن الأمر مغاير لدى النساء، نظرا لتأثير ارتفاع مستويات السكر في الدم على شيخوخة الجلد، كما قد يثبط الهرمونات المساهمة في جذب الرجال.

وقالت كلير بيرتيكات، المعدة الرئيسية للدراسة: "إن النتائج هي مثابة تذكير مقنع للتأثير البعيد المدى للاختيارات الغذائية، ليس فقط على الصحة، ولكن أيضا على السمات ذات الأهمية الاجتماعية مثل جاذبية الوجه".

وأضافت: "إن استهلاك الكربوهيدرات المكررة، سواء كانت فورية أو مزمنة، يؤثر على جاذبية الوجه. لاحظنا اختلافات في كيفية استجابة الرجال والنساء للوجبات المختلفة. بالنسبة للرجال، زيادة استهلاك الطاقة أثناء الفطور تزيد أيضا من جاذبيتهم".

وأوضحت الدراسة أن السمنة لدى الرجال غالبا ما تؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، بينما يمكن أن تسبب زيادة في الهرمونات الجنسية المعروفة باسم فرط الأندروجينية عند النساء.

ويمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات إلى حالات صحية مختلفة، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.