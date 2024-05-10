living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المقايضة الغذائية.. أفضل طريقة لإنقاص الوزن

10
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يقوم البعض باتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن عن طريق تقليل تناول الطعام، لكن ربما تكون المقايضة الغذائية نقطة انطلاق أفضل، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع GBN.
 
محتوى عال من البروتين
جاء في التقرير، الذي اطلعت عليه العربية.نت، أنه عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة ووجبات الفطور، فإنه يوصى بشدة بتناول أطعمة معينة، مثل الزبادي اليوناني والمكسرات، بسبب خصائصها الغذائية.
 
يساعد تناول الزبادي اليوناني والمكسرات في الحد من الرغبة الشديدة في التهام الطعام عن طريق إبقاء الجسم ممتلئًا لفترة أطول، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى محتواهما من البروتين.
 
شعور بالامتلاء لفترة أطول
قالت اختصاصية التغذية آنا ريزيدورف "إن إضافة الزبادي اليوناني يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن بسبب محتواه العالي من البروتين، مشيرة إلى أن "البروتين يساعد على زيادة الشعور بالشبع ويقلل من السعرات الحرارية الإجمالية عن طريق إبقاء الشعور بالامتلاء لفترة أطول".
 
وأضافت أن الزبادي اليوناني "مصدر جيد للكالسيوم والبروبيوتيك، مما يمكن أن يساعد في دعم فقدان الدهون وتحسين صحة الأمعاء"، مع الأخذ في الاعتبار أن الزبادي اليوناني قليل الدسم يحتوي على ضعف كمية البروتين المشبع في الزبادي التقليدي.
 
فقدان الوزن في أوقات الراحة
تشير الأبحاث المنشورة في "الدورية الأميركية للتغذية السريرية" إلى أن تناول البروتين من هذه المصادر يدعم حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر على مدار اليوم. كما أنها تمنح الجسم ميزة التمثيل الغذائي أثناء التمرين، علاوة على أنه يمكن أن يفقد المزيد من الوزن أثناء الراحة.
 
نظام غذائي متوازن
وأشار خبراء في موقع "هيلث لاين" إلى أن "تناول كميات كبيرة من البروتين يمكن أن يجعل الجسم يحرق ما بين 80 إلى 100 سعرة حرارية إضافية في اليوم، حيث أظهرت إحدى الدراسات زيادة قدرها 260 سعرة حرارية أثناء الإفراط في التغذية بالبروتين".
 
على الرغم من المحتوى العالي من البروتين في الزبادي، فمن غير المرجح أن يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية بمفرده. لذا، فإن تناول الزبادي كجزء من نظام غذائي متوازن يتضمن الكربوهيدرات الليفية والدهون الصحية، من المرجح أن يعزز فقدان الوزن والتمثيل الغذائي.
 
فوائد مهمة للمكسرات
من الإضافات الغذائية الأخرى الموصى بها بشدة لفقدان الوزن هي المكسرات، والتي على الرغم من محتواها من الدهون، فهي مغذية للغاية.
 
وأوضحت آنا: "يمكن أن تساعد المكسرات في إنقاص الوزن لأنها غنية أيضًا بالبروتين والألياف. يمكن أن تساعد التغذية الكاملة بعد الوجبات حتى تأكل أقل. كما أن للمكسرات تأثيرا منخفضا على نسبة السكر في الدم، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم".
 
تحذير من الدهون
نظرًا لمحتوى الدهون العالي في الزبادي اليوناني والمكسرات، يجب الاعتدال في تناولها، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى زيادة الوزن إذا لم يتم التحكم في الكميات بشكل حاسم.
 
الماء للاستقلاب
وشدد الخبراء أيضًا على أهمية العناصر الأخرى مثل الماء لدعم الوزن الصحي، موضحين أنه بدون شرب كميات مناسبة من الماء، لا يستطيع الجسم استقلاب الدهون المخزنة، مما يفسر سبب تفسير زيادة الوزن في بعض الأحيان على أنها علامة على الجفاف.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   