لإنقاص الوزن وصحة القلب.. بديل للحليب الطبيعي

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هناك الكثير من أنواع الحليب البديلة المختلفة للاختيار من بينها في الوقت الحاضر، لكن يعد حليب جوز الهند من الخيارات الأساسية التي شاع استخدامها لفترة أطول بكثير قبل ظهور هذا الاتجاه، فإن حليب جوز الهند نفسه مشتق من جوز الهند الناضج، ويتم مزجه بالماء لتخفيفه، بحسب ما نشره موقع Eating Well.

نوعان لحليب جوز الهند

يتوافر حليب جوز الهند في نوعين من العبوات إحداهما علبة كرتونية، وهو يختلف عن حليب جوز الهند المعلب، الذي يحتوي عادةً على كريمة جوز الهند السميكة، نظرًا لأن حليب جوز الهند المعبأ في علب كرتونية يكون مخففًا أكثر من حليب جوز الهند المعبأ في العلبة، فقد يحتوي على مثبتات ونكهات ويمكن تعزيزه بمواد مغذية إضافية.

ويحتوي هذا النوع من حليب جوز الهند عادة على عناصر مغذية مثل فيتامين B12 وفيتامين D المضافين، اللذين يساعدان الجسم على النمو، ويمكنها أيضًا دعم صحة القلب وتقليل مستويات الالتهاب والتحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

الفوائد الصحية لحليب جوز الهند

يساعد تناول حليب جوز الهند بانتظام يوميًا على تحقيق عدد من الفوائد الصحية المهمة مثل:

1. نسبة السكر في الدم

يتكون جوز الهند بشكل رئيسي من الكربوهيدرات والدهون. عندما يتم دمج الدهون الغذائية مع الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، يساعد هذا الثلاثي من العناصر الغذائية على دعم مستويات السكر في الدم الثابتة، بدلاً من ارتفاع السكر في الدم وتحطمه.

ويسلط بيلي فرانكلين، اختصاصي تغذية، الضوء أيضًا على دراسة أجريت عام 2021 على الفئران المصابة بداء السكري ما يشير إلى أن الاستهلاك اليومي لحليب جوز الهند قد يُحسن نسبة السكر في الدم ومستويات، لكن يجب ملاحظة أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية على البشر للمساعدة في توضيح النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

2. إنقاص الوزن

يتميز حليب جوز الهند باحتوائه على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة MCTs، التي تعتبر نوعًا فريدًا من الدهون لأن الجسم يستخدمها كمصدر طاقة فوري مشابه للغلوكوز في الدم، تشير مراجعة علمية، نُشرت مؤخرًا، إلى دراسات تربط بين تناول MCTs وزيادة حرق السعرات الحرارية مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين إنقاص الوزن.

3. تحسين صحة القلب

أظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين مع حليب جوز الهند يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول. تم إجراء هذا البحث في المقام الأول على فئران المختبر، لذا فإن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية على البشر لفهم هذا الارتباط المحتمل.

ويشير أرغافان نيلفوروش، اختصاصي تغذية، إلى أن حليب جوز الهند يعد أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

4. تقليل الالتهاب

يقول فرانكلين إن حليب جوز الهند يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم لأنه يحتوي على حمض اللوريك، وهو حمض دهني متوسط السلسلة. تم العثور على حمض اللوريك بكميات أكبر في زيت جوز الهند. وفقًا للبحث، أظهر حمض اللوريك تأثيرات مضادة للالتهابات. لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثيرات المحتملة لحليب جوز الهند على الالتهاب بشكل كامل.

القيمة الغذائية لحليب جوز الهند

يحتوي كوب واحد من حليب جوز الهند غير المحلى على ما يلي:

• السعرات الحرارية: 76

• الكربوهيدرات: 7 غرام

• الألياف الغذائية: 0 غرام

• إجمالي السكر: 6 غرام

• السكر المضاف: 0 غرام

• البروتين: 1 غرام

• إجمالي الدهون: 5 غرام

• الدهون المشبعة: 5 غرام

• الكولسترول: 0 ملغ

• الصوديوم: 46 ملغ

• فيتامين B12: 1.5 ميكروغرام (63% من القيمة اليومية الموصى بها).

• كالسيوم: 460 ملغم (35% من القيمة اليومية الموصى بها)

• فيتامين D: 2.4 ميكروغرام (12% من القيمة اليومية).