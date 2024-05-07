أكل الجزر أفضل من شرب عصيره والإفراط قد يسبب التسمم

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من المعروف أن الجزر، بمذاقه الحلو، غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن. لذا، فإن الحصول على جرعة مركزة من الجزر عن طريق عصره يمكن أن يكون مفيدًا، بحسب ما نشره موقع برنامج Today الذي تبثه شبكة NBC الأميركية.

إلا أن خبراء التغذية يقولون إنه على الرغم من أن عصير الجزر له فوائد، إلا أنه ليس بالضرورة أفضل طريقة للحصول على تلك العناصر الغذائية الصحية من الجزر، محذرين من أن عصير الجزر يمكن أن يحتوي على الكثير من السكر الطبيعي والبيتا كاروتين، لذلك من المفيد مراقبة الكمية التي يتم شربها.

تغذية عصير الجزر

ويحتوي كوب واحد من عصير الجزر المعلب على العناصر الغذائية التالية، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية:

• 94.4 سعرة حرارية

• 2.24 غرام من البروتين

• 0.35 غرام من الدهون

• 21.9 غرام من الكربوهيدرات

• 1.89 غرام من الألياف

• 9.23 غرام سكر

فوائد عصير الجزر

وتقول تيريزا جنتيل، اختصاصية تغذية ومتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلوم التغذية الأميركية، يوفر عصير الجزر "مصدرًا مركزًا" للعناصر الغذائية الموجودة في الجزر.

وتقول ناتالي ريزو، أخصائية التغذية، يتطلب الأمر ببساطة الكثير من الجزر لصنع كوب واحد من عصير الجزر أكثر مما يأكله الشخص عادةً في وجبة واحدة.

البيتا كاروتين

إن العنصر الغذائي الأكثر شهرة الموجود في الجزر هو البيتا كاروتين، وهو مقدمة لفيتامين A. في حين أن حصة من الجزر الكامل يمكن أن تساعد بسهولة في الحصول على 100% من احتياجات الشخص اليومية من فيتامين A، فإنه وفقا لما ذكرته ريزو "من المحتمل أن يحصل [الشخص] على 300- 400% [من بيتا كاروتين] في كوب واحد من عصير الجزر".

وتوضح جنتيل أن عصير الجزر يمكن أن يساعد في دعم صحة العينين وجهاز المناعة وصحة القلب بفضل العناصر الغذائية التالية:

• فيتامين C

•فيتامين E

• فيتامين K

• النياسين (فيتامين B3)

• البيوتين (فيتامين B7)

• المغنيسيوم

• حديد

• البوتاسيوم

• مضادات الأكسدة

واستشهدت جنتيل بنتائج دراسة تجريبية، أجريت عام 2011، بأن تناول 500 غرام من عصير الجزر يوميًا لمدة ثلاثة أشهر يؤدي إلى تحسينات طفيفة في ضغط الدم الانقباضي، وهو ما يمكن ترجمته إلى حدوث انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الالتهابية".

الألياف وفيتامين A

إن الميزة الرئيسية لتناول عصير الجزر هي الحصول على جرعة أكثر تركيزًا من بعض العناصر الغذائية الموجودة في الجزر الكامل. لكن يفتقر كوب عصير الجزر "إلى بعض الألياف".

وتقول ريزو إن الجسم ربما لا يستفيد من الجرعة الكبيرة من فيتامين A، لأنه يتم تخزينه في الدهون، مما يعني أن هناك حاجة إلى تناول الدهون إلى جانب فيتامين A من أجل امتصاصها بالكامل، موضحة أن "تناول جرعة زائدة من فيتامين A لا تمنح جميع الفوائد التي يعتقد البعض أنهم يحصلون عليها".

وتضيف أن أكل الجزر بالطريقة التقليدية يعتبر أكثر منطقية للفوز بالمزيد من الألياف وكمية أقل من البيتا كاروتين، يستفيد منها الجسم بشكل فعلي.

كاروتين الدم

إن الإفراط في تناول الجزر يمكن أن يؤدي إلى تحول لون البشرة للبرتقالي بسبب حالة تسمى كاروتين الدم، والتي يمكن أن تصيب الجسم مع الإفراط في تناول البطاطا الحلوة أيضًا. إنها حالة مزعجة ولكنها مؤقتة وغير ضارة.

تسمم فيتامين A

وتوضح جنتيل أنه إذا كان الشخص يشرب الكثير من عصير الجزر، فإن هناك أيضًا احتمال لتسمم فيتامين A، لأن الجسم يحتفظ بأي فيتامين A إضافي في الدهون، لكن لا يصاب الأشخاص بتلك الحالة إلا في حالة شرب الكثير من عصير الجزر.

ويوضح موقع "ميدلاين بلس" أن سمية فيتامين A تحدث في كثير من الأحيان عند تناول جرعات عالية من المكملات الغذائية مقارنة بالطعام. ويميل الأطفال أيضًا إلى أن يكونوا أكثر حساسية لمستويات عالية من فيتامين A من البالغين.