شريطة الاستخدام الصحيح.. 3 فوائد صحية للقلاية الهوائية

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يحب الكثيرون الطعام المقلي، مثل البطاطس المقلية وحلقات البصل والدجاج المقلي، ويبدو أن الكثير من الأطعمة التي يحبها كثيرون تكون مقلية، ولكن عندما تكون مثل هذه الأطعمة سببا في خطر زيادة الوزن ومستويات الكوليسترول وأمراض القلب والسكتة الدماغية وقصور القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن الأمر يستحق عناء البحث عن بدائل أكثر صحية من بينها القلي بالهواء، وفقًا لما نشره موقع TPMG.

محاكاة القلي العميق

وقال اختصاصي التغذية ورعاية مرض السكري غيل بيرسون "إن القلي بالهواء هو بالتأكيد بديل أكثر صحة للقلي العميق". تعمل أواني القلي بالهواء مثل الأفران الحرارية وتحاكي تأثيرات القلي العميق بالهواء الساخن بدلاً من الزيت. تقوم مروحة داخل الآلة بتدوير الهواء الساخن حول حجرة الطهي بسرعات عالية، مما يحاكي تأثير الزيت على الطعام، مما يجعله مقرمشًا تمامًا مثل نظيره في القلي العميق. يمكن أن تمنح المقالي الهوائية نفس نكهة الطعام المقلي ولكن بدون إضافة الدهون.

خيارات غذائية قليلة الدهون

وفي حين أن القلايات الهوائية يمكن أن تجعل الوجبات الغذائية أكثر صحة، إلا أنه لا يزال يتعين أن يؤخذ في الاعتبار المحتوى الذي يتم قليه، إذ إنها لن تغير محتوى الطعام، ولا يزال هناك حاجة إلى نظام غذائي متكامل للاستفادة حقًا من استخدام المقلاة الهوائية بدلاً من القلي العميق، كما يجب مراعاة القيام باختيارات غذائية صحية مثل طبق متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة في الأجزاء المناسبة، على سبيل المثال، البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك أو صدور الدجاج، فيما ينبغي تجنب الأطعمة التي تحتوي بالفعل على نسبة عالية من الدهون.

الأطعمة المشوية والمسلوقة

ومن المهم أيضًا تذكر أن القلاية الهوائية ليست الطريقة الوحيدة للطهي الصحي، حيث يعد الخبز والشوي والطهي على البخار من الطرق الصحية أيضًا. وتعتبر أفران الحمل الحراري مفيدة في تحضير الأطعمة دون إضافة الدهون.

مخاطر أقل وتنظيف أسهل

ويمكن أن تكون أواني القلي بالهواء أكثر أمانًا في التعامل معها من القلاية العميقة، لا توجد مخاطر من انسكاب الزيت الساخن أو ارتفاع درجة حرارة وعاء القلي العميق، مما يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق وإصابات. تعتبر المقالي الهوائية سهلة الاستخدام والتنظيف نسبيًا.

الاستخدام بشكل مثالي

تعتبر أواني القلي بالهواء مجرد واحدة من الأدوات العديدة المتاحة للمساعدة في جعل الطهي أكثر صحة عند استخدامها بشكل صحيح. إن القيام بقلي قطع الدجاج في أواني القلي بالهواء من المقلاة العميقة لا يقدم فرقًا غذائيًا كبيرًا، ولهذا السبب فإنه من المهم اتخاذ خيارات غذائية صحية. إن الاستخدام الصحيح يتمثل في اختيار الأطعمة الخالية من الدهون والكميات المناسبة بدون إفراط.

مزايا استخدام القلاية الهوائية

وبحسب ما نشره موقع Medical News Today، يساعد استخدام المقالي الهوائية بشكل صحيح على الفوز بالعديد من الفوائد الصحية، كما يلي:

1. فقدان الوزن

إن تناول كميات أكبر من الأطعمة المقلية له روابط مباشرة مع ارتفاع خطر السمنة. وذلك لأن الأطعمة المقلية تميل إلى أن تكون عالية في الدهون والسعرات الحرارية.

يمكن أن يساعد التحول من الأطعمة المقلية التقليدية إلى المقلية بالهواء في تقليل تناول الزيوت غير الصحية بانتظام مما يعزز فقدان الوزن.

2. تقليل خطر تكوين مواد سامة

يمكن أن يؤدي قلي الطعام بالزيت إلى ظهور مركبات خطيرة، مثل مادة الأكريلاميد السامة. ويتشكل هذا المركب في بعض الأطعمة أثناء طرق الطهي ذات الحرارة العالية، مثل القلي العميق.

رجحت نتائج دراسة، أجريت عام 2014، وجود صلة محتملة بين مادة الأكريلاميد الغذائية وسرطان الكلى أو بطانة الرحم أو المبيض.

كما يساعد استخدام مقالي هوائية في تقليل خطر وجود هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات PAH في الطعام.

3. مخاطر أقل للإصابة بالأمراض

يرتبط الطهي بالزيت واستهلاك الأطعمة المقلية التقليدية بانتظام بالعديد من الحالات الصحية الضارة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة. إن استبدال القلي العميق بطرق طهي أخرى يمكن أن يقلل من خطر تعرض الشخص لهذه المضاعفات.