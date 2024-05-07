الشخير أسبابه وعلاجه (د. حنينا أبي نادر)

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الشخير لا يقتصر فقط على الصوت العالي، بل هو مرض.

عادةً ما يكون الشخير أكثر شيوعًا عند الصبيان ويعود ذلك إلى انسداد تيار الريح وعضلات الحلق التي تؤدي إلى تفكك الاسترخاء وخلل التنظيم. يمكن أن يعاني ما يصل إلى 50% من الأشخاص من الشخير بعد عمر 50 عامًا مع احتمال حدوث صفير. إذا قمنا بتشخيص 25% من حالات الشخير الشديدة، نلاحظ انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (توقف تدفق الهواء لمدة 10 ثوانٍ) في الفم، أو مشاكل في الأنف أو اللسان بسبب التنفس.

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى التهيج، وانخفاض الرغبة الجنسية، والتعب أثناء النهار، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وهشاشة العظام (osteoporosis)، وارتفاع ضغط الشريان الرئوي (Pulmonary HTN) مع قصور القلب الأيمن (Cor Pulomnale)، عدم انتظام ضربات القلب، فرط ثاني أكسيد الكربون (hypercapnia) وضعف الطاقة والذاكرة.

يمكن أن تكون الأسباب عصبية، قصور الغدة الدرقية، نمط الحياة، الوراثة، الآثار الجانبية للأدوية، الوضع غير الصحي، أو زيادة الوزن.

من المهم جدًا الاتصال بالطبيب للحصول على التاريخ الطبي الكامل والبحث عن إمكانية إجراء المزيد من الفحوصات المخبرية والتصوير. يمكن طلب تخطيط النوم (Polysomnography) واستخدام جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر(CPAP). العلاج بواسطة الجراحة هو أيضًا خيار.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.