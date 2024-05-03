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لإنقاص الوزن بسرعة.. 3 ألوان من العصائر الصحية

3
MAY
2024
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يسعى الكثيرون إلى إنقاص الوزن أو على الأقل عدم اكتساب كيلوغرامات إضافية، ويواجه البعض منهم حيرة عند اختيار الأطعمة أو المشروبات المناسبة والتي يمكن أن تلبي متطلباتهم وتساعد في تحقيق هدفهم.
 
وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك مجموعة متنوعة من وصفات العصائر الغنية بالمغذيات للمساعدة في إنقاص الوزن، بدءًا من العصير الأرجواني المليء بالألياف وحتى مزيج العصير الأخضر المنعش، مرورا بالعصير البرتقالي كلها توفر طريقة لذيذة وصحية لدعم الصحة، كما يلي:
 
1. العصير الأرجواني
وتشتمل مكونات العصير الأرجواني على ما يلي:
1 حبة شمندر صغيرة، مقشرة ومقطعة
1 جزرة متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة
1 ساق خيار
1 تفاحة مقشرة ومقطعة
وقطعة واحدة من الزنجبيل الطازج المقشر
 
المحتوى الغذائي
البنجر: يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الهضم وتعزز فقدان الوزن. كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن، بما يشمل فيتامين C والبوتاسيوم والمنغنيز.
 
الجزر: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في إنقاص الوزن. ويتميز بأنه غني بالبيتا كاروتين وفيتامين K1 والبوتاسيوم.
 
الخيار: منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد الشخص على البقاء رطبًا وممتلئًا، علاوة على أنه غني بالفيتامينات A وK وC، بالإضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم.
 
التفاح: يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومنخفض السعرات الحرارية، مما يجعل الشخص يشعر بالشبع والرضا، الإضافة إلى كونه غنيا بمضادات الأكسدة وفيتامين C.
 
الزنجبيل: يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في عملية الهضم، ويقلل الانتفاخ ويعزز فقدان الوزن.
 
2. العصير البرتقالي
وتضم قائمة مكونات العصير البرتقالي الأتي:
 
1 جزرة متوسطة الحجم ومقشرة ومقطعة
عصير 1 برتقالة
1/2 كوب أناناس مقطع
قطعة واحدة من الزنجبيل الطازج المقشر
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
 
المحتوى الغذائي
الجزر: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يساعد على إنقاص الوزن وتعزيز الشبع. ومن المعروف أنه غني بالبيتا كاروتين وفيتامين K1 والبوتاسيوم.
 
البرتقال: غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يعزز المناعة ويساعد في فقدان الوزن.
 
الأناناس: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يعزز الشبع ويساعد على الهضم. وهو غني بفيتامين C والمنغنيز.
 
الزنجبيل: يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي ويساعد في عملية الهضم، ويقلل الانتفاخ ويعزز فقدان الوزن.
 
الكركم: يحتوي على الكركمين، الذي ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز حرق الدهون.
 
3. العصير الأخضر
وتشمل قائمة مكونات العصير الأخضر ما يلي:
 
حفنة من السبانخ
1 تفاحة مقشرة ومقطعة
1 ساق خيار
عصير نصف ليمونة
قطعة واحدة من الزنجبيل الطازج.
 
المحتوى الغذائي
السبانخ: منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في إنقاص الوزن. وهي غنية بالفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم.
 
التفاح: يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومنخفض السعرات الحرارية، مما يجعل الشخص يشعر بالشبع والرضا. أيضًا يشتهر التفاح بأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C.
 
الخيار: منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على الشعور بالامتلاء، بالإضافة إلى أنه غني بالفيتامينات A وK وC، جنبًا إلى جنب وحمض الفوليك والبوتاسيوم.
 
الليمون: يساعد على طرد السموم من الجسم ويساعد في عملية الهضم، مما يعزز فقدان الوزن ويقلل الانتفاخ.
 
الزنجبيل: يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في عملية الهضم، ويقلل الانتفاخ ويعزز فقدان الوزن.
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