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يمكن تجاوزه بسهولة.. خطأ شائع يؤدي إلى اصفرار الأسنان

2
MAY
2024
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حذر أحد أطباء الأسنان من أن خطأ شائعا بسيطا في تنظيف الأسنان يمكن أن يكون السبب وراء اصفرارها.
 
وبحسب صحيفة "ميرور"، قال الطبيب فراخ حميد إن الخطأ البسيط الذي يؤدي إلى اصفرار الأسنان هو استخدام الفرشاة بشكل مباشر في التنظيف قبل تبليلها بالماء.
 
وأضاف: "هذه الخطوة الصغيرة تجعل من السهل توزيع معجون الأسنان على جميع أسنانك، مما يجعل التنظيف أكثر فعالية".
 
وتابع حميد: "عندما تبلل الفرشاة، فإنها تصبح أكثر نعومة، وبالتالي أكثر لطفا على لثتك وأسنانك، مما يساعد على تجنب أي تهيج أو ضرر، لذا تذكر أن رشة سريعة من الماء على فرشاة الأسنان يمكن أن تسبب فرق كبير في الحفاظ على نظافة فمك".
 
وحدد الطبيب خطأ آخر يؤدي إلى الإضرار بصحة الأسنان واصفرارها، قائلا: "تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وقت قليل من تناول الأطعمة الحمضية يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، وهذا يكشف الطبقة الصفراء الموجودة أسفلها، لتجنب ذلك، من الأفضل الانتظار لبعض الوقت بعد تناول الأطعمة الحمضية قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، مما يضمن بقاء المينا قوية وأسنانك صحية".
 
وختم حميد نصائحه بالقول: "للحصول على نفس منعش وفم صحي، من المهم أن يكون لديك روتين تنظيف جيد، وهذا يعني تنظيف أسنانك ولثتك بلطف لمدة دقيقتين مرتين يوميا، واستخدام منتجات مثل غسول الفم أو معجون الأسنان المضاد للميكروبات، وزيارة طبيب أسنانك بانتظام".
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