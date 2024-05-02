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زفاف "مكسيكي".. الحضور أكملوا الحفل في المستشفى

2
MAY
2024
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تحول حفل زفاف في المكسيك إلى "كارثة صحية" عقب دخول 80 شخص من أصل 100 إلى المستشفى بعد تناول طعام العشاء.
 
وحضرت أرانزا رودريغيز الحفل ليلة السبت في مدينة كويرنافاكا بوسط المكسيك، وتم نقلها إلى مستشفى الصليب الأحمر حيث عولجت من "عدوى بكتيرية".
 
وقالت رودريغيز لصحيفة "بروسيسو" المكسيكية إن حفل الزفاف بدأ حوالي الساعة الرابعة مساءً، وكان من المقرر تقديم العشاء في الساعة السادسة.
 
ولاحظت أن العديد من الضيوف كانوا يعانون من أعراض تشمل الصداع وآلام المعدة والقيء والإسهال.
 
وعلى الرغم من المشهد المقلق، طلبت رودريغيز وجبتها وتناولت العشاء في حوالي الساعة 10 مساء مع بدء وصول سيارات الإسعاف.
 
وفي حين أنها غير متأكدة بشأن أي من الوجبات تسببت في مرضها، إلا أنها تتذكر أن الفطر البري كان له مذاق "مادة كيميائية قوية جدًا"، حسب قولها.
 
وقالت رودريغيز إنها لم تكن تعلم كيف وصلت إلى أحد المستشفيات العديدة، حيث عولج 80 شخصا وخرجوا في غضون أربع إلى خمس ساعات.
 
ولم تستجب الشركة المسؤولة عن قائمة الطعام التي تم تعيينها لتلبية احتياجات حفل الزفاف، لطلب التعليق على الحادثة.
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