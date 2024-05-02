9 وجبات خفيفة لتعزيز الإنتاجية في العمل

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إن الحفاظ على التغذية السليمة أثناء العمل من الأمور المهمة، التي يوصي الخبراء بأهمية مراعاتها، ويعد الحصول على وجبة فطور صحية مشبعة في الصباح من الخطوات الرئيسية لتعزيز الطاقة والانطلاق بحيوية ونشاط في بداية النهار.

وبحسب ما نشره موقع First Post، تلعب الوجبات الخفيفة دورًا محوريًا لتعزيز الإنتاجية على مدار اليوم أثناء العمل، كما يلي:

1. اللوز

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الدهون الصحية وسهل التخزين ويوفر السعرات الحرارية التي يحتاجها المرء طوال اليوم. يعد اللوز خيارًا مناسبًا لتحسين التركيز.

2. الشاي الأخضر

على الرغم من أنه ليس وجبة خفيفة، فإن الشاي الأخضر يعتبر بديلاً مغذياً للقهوة. يحتوي الشاي الأخضر على إل-ثيانين، وهو حمض أميني يعزز التركيز ويبقي الدماغ في حالة تأهب.

3. الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من الغلوكوز، مما يوفر الطاقة التي يحتاجها الجسم لمواصلة التركيز. تحتوي موزة واحدة على الكمية اليومية من الغلوكوز التي تساعد الجسم على العمل بشكل صحيح.

4. المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور دوار الشمس خيارات مريحة ومفيدة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف، مما يجعلها وجبات خفيفة مشبعة ومعززة للطاقة.

5. التفاح

يعد التفاح، الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومنخفض السعرات الحرارية، مصدرًا ممتازًا للطاقة والبروتين، مما يساعد على بقاء الشخص يقظًا ومركزًا.

6. البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من الكولين، وهو فيتامين B، الذي يرتبط بتحسين الذاكرة ووقت رد الفعل. سواء كان البيض مخفوقًا أو مسلوقًا أو في سلطة البيض، فإن يمنح فوائد عديدة من بينها زيادة الإنتاجية.

7. مكسرات الصويا

إن مكسرات الصويا هي عبارة عن وجبات خفيفة مقرمشة ولذيذة الطعم. يتم صنع المقرمشات من فول الصويا المجفف وتحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين النباتي والمواد المغذية الأساسية الأخرى.

8. الحمص المشوي

يُصنف الحمص المشوي أو المحمص كوجبة خفيفة غير قابلة للتلف غنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية.

9. الزبادي اليوناني

سواء كان الزبادي اليوناني عاديا أو غير محلى، فإنه يأتي كأحد الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها أثناء العمل بسهولة ويحتوي على المزيد من البروتين مقارنة بالزبادي العادي.