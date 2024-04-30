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نظامك الغذائي يؤثر على دماغك.. أطعمة تجعلك أكثر ذكاء

30
APRIL
2024
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النظام الغذائي يؤثر على أدمغتنا، في هذا المجال، أكدت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الذي نتبعه يمكن أن يؤثر على أدمغتنا، مشددة على أن بعض الأطعمة قد تجعلنا أكثر ذكاء.
 
فقد تم تحليل الاختيارات الغذائية لأكثر من 181 ألف مشارك مسجل في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة (بيوبانك)، ومراجعة التقييمات البدنية الخاصة بهم، بما في ذلك الوظائف المعرفية والإدراكية، ونتائج اختبارات الدم، وتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
 
كما تم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات، أولئك الذين تناولوا وجبات خالية من النشويات أو منخفضة النشويات، والأشخاص النباتيون، وأولئك الذين يفضلون تناول وجبات عالية البروتين ومنخفضة الألياف، والأشخاص الذين تناولوا نظاماً غذائياً متوازناً.
 
إلى أن أكدت النتائج أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً نتائج أفضل فيما يخص صحتهم العقلية، وكانوا متفوقين في اختبارات الوظائف المعرفية مقارنة بالأشخاص في المجموعات الثلاث الأخرى.
 
وأِشار الباحثون في دراستهم إلى أن متبعي النظام الغذائي المتوازن حققوا مستويات أعلى من المادة الرمادية في الدماغ، المرتبطة بالذكاء، مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية أقل تنوعاً.
 
وأوضحوا أن النظام الغذائي المتوازن يتضمن كمية متوازنة من الخضراوات والفواكه والحبوب والمكسرات والبذور والبقوليات ومنتجات الألبان والبيض والأسماك.
 
بدوره، رأى المؤلف الرئيسي للدراسة البروفسور جيانفينج فنغ، من جامعة وارويك ببريطانيا، أن الدراسة تسلط الضوء على كيفية تأثير تفضيلات الطعام ليس فقط على الصحة البدنية، ولكن أيضاً على صحة الدماغ.
 
وشدد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن منذ سن مبكرة.
 
خيارات غذائية صحية
يذكر أن الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر منتال هيلث"، كانت أشارت إلى الحاجة إلى تعديلات تدريجية في النظام الغذائي، خصوصاً بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا تناول الأطعمة اللذيذة منخفضة الفوائد الغذائية.
 
وتبين أنه من خلال تقليل تناول السكريات والدهون ببطء مع مرور الوقت، قد يجد الناس أنفسهم ينجذبون بشكل طبيعي نحو خيارات غذائية صحية، وفقا للدراسة. 
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