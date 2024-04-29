6 طرق سهلة لتحسين صحة الأمعاء

A + A -

يعد الحفاظ على أمعاء صحية أمرًا ضروريًا، وبحسب ما نشره موقع WIO News، فإن هناك ست طرق سهلة لتحسين صحة الأمعاء والحفاظ عليها، وهي كما يلي:

1. الخضروات والفواكه

يوصي خبراء التغذية بالحرص على دمج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في النظام الغذائي، لضمان الحصول على أنواع مختلفة من الألياف والمواد المغذية التي تغذي مجموعات متنوعة من البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

2. الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

إن البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تعزز صحة الأمعاء. تحتوي الأطعمة مثل الزبادي والكومبوتشا على البروبيوتيك الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء.

3. تجنب الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة غالبًا على مستويات عالية من السكريات المضافة والدهون غير الصحية والمواد المضافة الاصطناعية، التي يمكن أن تعطل توازن البكتيريا في الأمعاء.

4. كميات كافية من الماء

يعد شرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية لصحة الجهاز الهضمي. يساعد الماء على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي ويدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

5. تقليل التوتر في الحياة

يمكن أن يؤثر الإجهاد سلبًا على صحة الأمعاء عن طريق تغيير توازن بكتيريا الأمعاء وزيادة الالتهاب. يمكن أن تدعم ممارسة التمارين مثل التأمل والتنفس العميق واليوغا، أو قضاء الوقت في الطبيعة، صحة الأمعاء.

6. النوم الجيد

يمكن أن يؤدي سوء نوعية النوم أو عدم كفاية النوم إلى تعطيل بكتيريا الأمعاء والمساهمة في مشاكل الجهاز الهضمي. ينبغي السعي إلى استهداف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.