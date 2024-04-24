يراكم السموم ويؤثر على عضلة القلب.. تحذيرات من الباراسيتامول

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مع انتشار استخدام الأفراد للمسكنات بشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة، حذر طبيب مصري من الإفراط في تناول المسكنات، لا سيما مادة الباراسيتامول، والتي تعتبر المسكن الأمثل والأكثر أمانًا على مر السنين.
وأشار الطبيب المصري محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال تصريحات على فضائية مصرية، مساء الاثنين، إلى أن دراسة حديثة أجريت على الباراسيتامول؛ أظهرت أنه يسبب تراكم السموم داخل الجسم، ويؤثر على الإشارات العصبية لعضلة للقلب، ويضعف المناعة وقدرة الخلايا المناعية على التعرف على الأجسام الغريبة
وشدد على ضرورة اللجوء إلى المسكنات فقط في حالة عدم تحمل الألم، محددًا الجرعة القصوى في حال عدم تحمل الألم بـ3 أقراص 500 ملغرام كل 8 ساعات
كما دعا الطبيب المصري إلى تجنب تناول جرعة 1000 ملغرام من الباراسيتامول، موضحا أن جرعة 500 ملغرام في اليوم تغير من 20% من مسارات الإشارات العصبية داخل القلب.
وشدد على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التكاملية والتتابعية على عدد أكبر من الأفراد، مع مدة زمنية أطول، لتحديد تأثير الباراسيتامول بشكل دقيق، منوها أن دراسة واحدة لا تكفي في الطب.