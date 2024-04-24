يراكم السموم ويؤثر على عضلة القلب.. تحذيرات من الباراسيتامول

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مع انتشار استخدام الأفراد للمسكنات بشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة، حذر طبيب مصري من الإفراط ‏في تناول المسكنات، لا سيما مادة الباراسيتامول، والتي تعتبر المسكن الأمثل والأكثر أمانًا ‏على مر السنين‎.‎

وأشار الطبيب المصري محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال تصريحات على فضائية مصرية، مساء الاثنين، إلى أن دراسة حديثة أجريت على الباراسيتامول؛ أظهرت أنه يسبب تراكم ‏السموم داخل الجسم، ويؤثر على الإشارات العصبية لعضلة للقلب، ويضعف المناعة وقدرة الخلايا ‏المناعية على التعرف على الأجسام الغريبة‎

وشدد على ضرورة اللجوء إلى المسكنات فقط في حالة عدم تحمل الألم، محددًا الجرعة القصوى ‏في حال عدم تحمل الألم بـ3 أقراص 500 ملغرام كل 8 ساعات‎

كما دعا الطبيب المصري إلى تجنب تناول جرعة 1000 ملغرام من الباراسيتامول، موضحا أن ‏جرعة 500 ملغرام في اليوم تغير من 20% من مسارات الإشارات العصبية داخل القلب.‏

وشدد على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التكاملية والتتابعية على عدد أكبر من الأفراد، مع ‏مدة زمنية أطول، لتحديد تأثير الباراسيتامول بشكل دقيق، منوها أن دراسة واحدة لا تكفي في ‏الطب.‏