بعيدا عن ضعف البصر.. العين الكسولة مؤشر على مشاكل صحية أخرى

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تشير الأبحاث الجديدة إلى أن كسل العين يمكن أن يكون أكثر من مجرد مشكلة في الرؤية، وقد يشير إلى مشاكل صحية أخرى.

"العين الكسولة" حالة تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، كانت توصف سابقا بأنها مشكلة متعلقة بالرؤية، إلا أن الأدلة تكشف عن وجود صلة أعمق بين الحالة المعروفة باسم "الغمش" ومجموعة واسعة من الأمراض والحالات المزمنة.

وأظهرت الاضطرابات العصبية، مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد، وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية ارتباطات بهذه الحالة.

قد تساهم الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري في تطور حالة العين الكسولة من خلال الالتهابات الجهازية.

كيفية التعرف على العين الكسولة

تشمل العلامات الشائعة عدم وضوح الرؤية، أو الرؤية المزدوجة، أو ضعف إدراك العمق.

قد يواجه المتضررون صعوبة في القراءة أو التركيز أو تتبع الأشياء بعين واحدة.

يعد الصداع المستمر، خاصة بعد المهام البصرية، وإجهاد العين من المؤشرات المحتملة للعين الكسولة.

قد يتفادى الأفراد الذين يعانون من العيون الكسولة الاتصال بالعين أو يظهرون ضعفًا أثناء التفاعلات الاجتماعية.