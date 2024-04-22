"نصائح علمية" لإنقاص الوزن بسرعة

A + A -

كشف موقع "هيلث لاين" عددا من النصائح المدعومة علميا لإنقاص الوزن بسرعة وبشكل دائم.

وأوضح المصدر أنه لفقدان الوزن بشكل آمن وصحي ومستدام، يجب استهداف خسارة ما بين نصف كيلوغرام وكيلوغرام واحد من الوزن أسبوعيا.

8 نصائح بسيطة:

تناول البروتين والدهون والخضروات:

يقول الخبراء إن وجباتك اليومية يجب أن تشمل البروتين والدهون والخضروات والكربوهيدرات المعقدة لتحقيق التوازن المطلوب في طبقك.

الحركة المستمرة:

توصي الإرشادات الأميركية بجمع تمارين القلب مع تمارين رفع الأثقال من أجل الصحة الجيدة.

تناول المزيد من الألياف:

تتحرك الألياف ببطء في الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعدك في الشعور بالامتلاء لفترة أطول لدعم فقدان الوزن.

تقليل تناول الأطعمة المصنعة:

إن تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكر المضاف يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ خلال 7 أيام.

تقليل السعرات الحرارية:

تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها بشكل يومي والتركيز أكثر على النشاط البدني، هما أمران يمكنهما مساعدتك على إنقاص الوزن بسرعة وبشكل مستدام.

تناول الطعام بوعي:

امتلاك فهم جيد لكيفية استجابة جسمك للأكل يمكن أن يساعدك في التأكد من عدم تناول كميات كبيرة من الطعام.

شرب الكثير من الماء:

هذا الأمر يمكن أن يعزز فقدان الوزن من خلال تقليل استهلاكك للطعام، خاصة إذا شربت الماء قبل كل وجبة.

الحصول على كمية كافية من النوم:

بالإضافة إلى تغيير نظامك الغذائي وروتين التمارين الرياضية، قد يكون الحصول على كمية كافية من النوم كل ليلة مفيدا جدا لفقدان الوزن.

قد تكون هذه النصائح غير مفيدة لبعض الأشخاص، على اعتبار أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، مثل الأدوية التي يتناولها المرء والهرمونات والحالة المزاجية والأمور الوراثية..