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فيتامين نقصه يؤدي للمعاناة من فقر الدم ووخز باليدين والقدمين

22
APRIL
2024
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يلعب فيتامين B12، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية، وفقًا لموقع Mayo Clinic.
 
وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين B12 الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان. كما يُضاف فيتامين B12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم. ويمكن أن يُوصف فيتامين B12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B12.
 
وبحسب ما نشره موقع WIO News، يجب مراعاة النقاط الخمس التالية حال اكتشاف نقص فيتامين B12:
 
1. خلايا الدم الحمراء
يؤثر نقص فيتامين B12 على تكوين خلايا الدم الحمراء، ويمكن في حالة إهمال العلاج أن يصاب الشخص بفقر الدم.
 
2. الوظائف العصبية
يعد فيتامين ‏B12 ضروريًا أيضًا للحفاظ على أداء الجهاز العصبي لوظائفه بشكل صحي. ويمكن أن يؤدي نقصه إلى الإحساس بالوخز في اليدين والقدمين والضعف.
 
3. أكثر عرضة لنقص فيتامين B12
تفيد الأبحاث أن الأشخاص الأكثر عرضة للمعاناة من نقص فيتامين B12 هم كبار السن والنباتيين.
 
4. الأعراض
تشمل أعراض نقص فيتامين B12 الشعور بالتعب والضعف والإمساك وفقدان الشهية ونقص الوزن وضعف الذاكرة.
 
5. العلاج
يتم عادة علاج نقص فيتامين B12 عن طريق تناول مكملات فيتامين B12 إما عن طريق الفم أو عن طريق الحقن أو كبخاخ للأنف، إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.
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