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على رأسها إنقاص الوزن.. 5 فوائد صحية للكوسة

19
APRIL
2024
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تتميز ثمار الكوسة أو القرع، التي يتم تناولها كخضروات في الوجبات الرئيسية ويقدم بعض أنواعها كفاكهة، بأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والفيتامينات والأملاح.
 
وبحسب ما نشره موقع Health Shots، تعد الكوسا أحد الخيارات الرائع لمن يتطلعون للحفاظ على أوزانهم أو يسعون للتخلص من بضعة كيلو غرامات زائدة، بالإضافة إلى فوائدها الصحية التالية:
 
منخفضة في السعرات الحرارية
تعتبر الكوسة خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في إنقاص وزن الجسم، لأنها من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية. كما يساعد محتواها المائي العالي على الحفاظ على رطوبة الجسم والشعور بالشبع.
 
نسبة عالية من الألياف
تعد الكوسة مصدرًا كبيرًا للألياف الغذائية، مما يعزز انتظام الأمعاء وحركاتها وبالتالي يساعد على منع الإمساك. تساعد الألياف أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم ويمكن أن تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
خصائص مضادة للأكسدة
تحتوي الكوسة على مضادات الأكسدة، بما يشمل فيتامين C والبيتا كاروتين، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.
 
مفيدة لصحة القلب
يفيد البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجود في الكوسة صحة القلب، إذ يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، بينما يدعم المغنيسيوم إيقاع القلب الطبيعي ووظيفة العضلات.
 
مهمة لصحة العين
لأن الكوسة غنية بفيتامين A واللوتين، وهما ضروريان للحفاظ على صحة العين. يمكن أن تقلل هذه المركبات من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.
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