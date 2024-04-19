مفاجأة ... 5 أنواع من الفواكه تحتوي على نسبة عالية من البروتين

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يعد البروتين جزءًا لا يتجزأ من نمو الأنسجة وإصلاحها، كما أنه يشارك أيضًا في وظائف المناعة والعضلات وتخثر الدم، وإذا كان الشخص يتطلع إلى إنقاص الوزن، فربما تساعد خطة الوجبات الغنية بالبروتين في تحقيق الهدف.

بحسب ما نشره موقع Eating Well، تشمل الخيارات الواضحة الغنية بالبروتين البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، ولكن هناك أطعمة نباتية أخرى، مثل بعض الفواكه، التي تحتوي على مستويات مناسبة من البروتين إلى جانب عدد كبير من العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية المقاومة للأمراض، مما يجعلها إضافة رائعة للنظام الغذائي اليومي.

إن استهلاك المزيد من الفاكهة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، في حين يقدم أيضًا فوائد للتحكم في الوزن وتعزيز الشيخوخة الصحية.

ورغم أنها لا تحتوي على نسبة كبيرة جدا من البروتين مقارنة بالدجاج والمصادر الحيوانية الأخرى على حد قول خبيرة التغذية نيكول رودريغيز، فإن دخولها ضمن الاستهلاك اليومي، بخاصة الأنواع التي تشتمل على نسبة عاليةيعد مفيدا.

وإليكم فيما يلي أنواع الفواكه ذات المحتوى العالي من البروتين:

1. الجوافة

يحتوي كوب من الجوافة على 4.2 غرام من البروتين، إلى جانب 9 غرامات من الألياف، أو حوالي ثلث الاحتياجات اليومية.

2. الجاكيه

تعتبر الكاكايا، المعروفة أيضا باسم الجاك فروت أو الجاكيه، فاكهة استوائية من آسيا وإفريقيا وبعض المناطق في أميركا الجنوبية، وهي منجم ذهب للمغذيات، حيث يتم تناول البذور واللحم في بعض الثقافات بأشكال مختلفة، فإن اللحم الذي يباع في علب هو الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى 2.6 غرام من البروتين لكل كوب واحد من الكاكايا، فإنها تحتوي أيضًا على 2 غرام من الألياف وهي مصدر جيد للبوتاسيوم.

3. التوت

يعتبر التوت إضافة لذيذة لنظام غذائي غني بالألياف، لكن التوت الأسود على وجه الخصوص يحتوي على كمية أكبر من البروتين مقارنة بأنواع التوت الأخرى. للمقارنة، يحتوي كوب من التوت الأزرق على حوالي 1 غرام من البروتين، في حين أن كوب من التوت الأسود يحتوي على ضعف هذه الكمية تقريبًا. في حين أن جميع أنواع التوت توفر المغذيات النباتية الخاصة بها بسبب الصبغات الملونة الموجودة في لحمها، فإن التوت الأسود يحتوي على مادة الأنثوسيانين، والتي يمكن أن تساعد في حماية القلب والدماغ.

4. الأفوكادو

تحتوي نصف ثمرة من فاكهة الأفوكادو على 1.5 غرام من البروتين. تشمل محتويات ثمار الأفوكادو أيضًا الألياف بواقع 5 غرام لكل نصف ثمرة بالإضافة إلى الدهون الصحية.

5. الرمان

يقدم نصف كوب من حب الرمان نحو 1.5 غرام من البروتين. كما يوفر حب الرمان 3.5 غرام من الألياف علاوة على أنها غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تسمى بالأنثوسيانين.