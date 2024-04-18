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هل يسبب تناول السكر مرض السكري؟

18
APRIL
2024
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يحدث مرض السكري عندما لا يتمكن الجسم من تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال، ويمكن أن يحدث هذا عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين، أو كليهما.
 
هل يزيد تناول السكر من خطر الإصابة بالسكري؟
 
وفقا للأبحاث، فإن تناول المشروبات المحلاة بالسكر بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
 
وجدت بيانات من 175 دولة أن تناول السكر يرتبط بشكل كبير بمخاطر الإصابة بالسكري.
 
يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بشكل غير مباشر من خلال المساهمة في زيادة الوزن وزيادة نسبة الدهون في الجسم، وكلاهما من عوامل الخطر المنفصلة للإصابة بمرض السكري.
 
في حين أن تناول كميات كبيرة من السكريات المضافة مرتبط بمرض السكري، فإن الأمر نفسه ليس صحيحا بالنسبة للسكريات الطبيعية.
توجد السكريات الطبيعية في الفواكه والخضروات، ونظرا لأنها ممزوجة بالألياف والماء والمواد المغذية الأخرى، يتم هضمها ببطء أكبر وتكون أقل تأثير لارتفاع نسبة السكر في الدم.
 
هل تزيد المحليات الصناعية من خطر الإصابة بالسكري؟
 
المحليات الصناعية هي مواد مصنعة ذات مذاق حلو ولا يمكن استخدامها للحصول على الطاقة، فهي توفر حلاوة دون أي سعرات حرارية.
على الرغم من أن المحليات الصناعية لا ترفع مستويات السكر في الدم، إلا أنها لا تزال مرتبطة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني، والخبراء لا يفهمون تماما سبب ذلك.
 
إحدى النظريات هي أن المنتجات المحلاة صناعيا تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات المذاق الحلو، مما يؤدي إلى تناول المزيد من الأطعمة السكرية.
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