living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"عكس التوقعات".. ما مصدر معظم عدوى "المستشفيات"؟

16
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعتمد العديد من الناس ما يسمى بـ"النظام الغذائي الخام" أو الحميات القاسية لتقليل الوزن، لكن مثل هذه الحميات قد تكون لها عواقب سلبية على الصحة في بعض الأحيان.
 
وحول الموضوع قال الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف:"الحميات الغذائية القاسية قد تكون لها تأثيرات مضرة على الصحة أحيانا. يلجأ العديد من الناس إلى ما يسمى بالنظام الغذائي الخام لتقليل الوزن، إذ يتناولون الخضار والفواكه النيئة والمكسرات فقط، هذه المواد مفيدة، ويجب أن تكون موجودة في نظامنا الغذائي اليومي، لكن لا ينبغي أن يقتصر عليها فقط، فبعض هذه المواد عندما تكون نيئة يصعب امتصاص بعض العناصر والفيتامينات منها في الجسم".
 
وأضاف:"ما يعرف بالنظام الغذائي الخام هو نظام غذائي صارم جدا، والأشخاص الذين يأكلون الخضروات والفواكه النيئة فقط ويرفضون تناول اللحوم يعانون من نقص الحيد والأحماض الأمينية وبعض أنواع فيتامين В، وكذلك تعاني أجسامهم من نقص الكروم والكلس، وهذا الأمر قد يتسبب لهم بمشكلات، مثل فقر الدم، ومشكلات ضعف الانتصاب، وانخفاض كتلة العظام، وتساقط الشعر، والعديد من المشكلات الصحية الأخرى".
 
وتشير بعض الدراسات أيضا إلى أن اتباع حمية "النظام الغذائي الخام" قد تتسبب بنقص كبير في الكتلة العضلية في الجسم أحيانا، وفي بعض العناصر الضرورية لصحة الجسم مثل"أوميغا-3" و "أوميغا-6"، كما أن تناول الخضروات والفواكه النيئة بكميات كبيرة يدخل جرعات كبيرة من الألياف إلى الجهاز الهضمي، ما يسبب النفخة والغازات في المعدة والأمعاء.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   