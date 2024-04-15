لتعزيز مستويات فيتامين سي.. تناول هذه الأطعمة الطبيعية

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يلعب فيتامين سي دوراً حاسماً في دعم جهاز المناعة وتعزيز إنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد.

وفيتامين سي، المعروف أيضاً باسم حمض الأسكوربيك، هو أحد مضادات الأكسدة القوية والتي يمكن تعزيز مستوياته بالجسم من خلال تناول عدد من الأطعمة، بحسب تقرير لموقع " wionews".

1. فواكه حمضية

وتعد ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض والغريب فروت مصادر معروفة لفيتامين سي.

كما تتميز الفواكه الحمضية بأنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف.

2. الفلفل الحلو

فيما يعتبر الفلفل الحلو، وخاصة الأصناف الحمراء والصفراء، من المصادر الممتازة لفيتامين سي حيث يحتوي الفلفل الأحمر على أعلى نسبة منه.

3. الفراولة

إلى ذلك تتميز الفراولة باحتوائها على كميات مناسبة منه حيث يمكن تناولها بمفردها أو مزجها مع العصائر الطبيعية.

كذلك يمكن إضافتها إلى الزبادي ودقيق الشوفان للحصول على دفعة مغذية من الفيتامين.

4. البروكلي

في موازاة ذلك يُصنف البروكلي كمصدر طبيعي كثيف المغذيات ويوفر كمية كبيرة من فيتامين سي إذ يعد غنياً بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ويمكن تضمين البروكلي في النظام الغذائي عن طريق طهيه على البخار أو تحميصه أو إضافته إلى البطاطس المقلية والحساء والسلطات.

5. الكيوي

كذلك تعتبر فاكهة الكيوي مصدراً ممتازًا آخر وتدعم وظيفة المناعة، وتحسن عملية الهضم.

ويمكن الاستمتاع بفاكهة الكيوي بمفردها أو إضافتها إلى سلطات الفاكهة أو العصائر أو الزبادي.

6. الجوافة

وفي الختام تعتبر ‎الجوافة فاكهة استوائية تحتوي على نسبة عالية بشكل استثنائي من فيتامين سي.

ويمكن تناولها بانتظام للمساعدة في تعزيز جهاز المناعة ودعم عملية الهضم. ويمكن الاستمتاع بتناول بشرائح الجوافة الطازجة أو تناولها كعصير طبيعي.