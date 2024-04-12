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متى يجب تبديل فرشاة الأسنان؟ طبيبة تجيب

12
APRIL
2024
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من منا لا يستخدم فرشاة الأسنان بشكل يومي؟ لكن هل فكرتم يوماً بعد كم من الوقت يجب تغييرها؟
 
في هذا السياق، قدمت طبيبة الأسنان، هاجرا ساروار، بعض النصائح حول الوقت المناسب للتخلص من فرشاة أسنانك القديمة.
 
كل 3 أشهر أو قبل ذلك
وقالت إنه "ينصح باستبدال فرشاة الأسنان كل 3 أشهر، أو قبل ذلك إذا كانت شعيراتها مهترئة. فالشعيرات المهترئة أقل فعالية في تنظيف الأسنان واللثة"، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.
 
كما أضافت أنه "إذا كنت تعاني من نزلة برد، فمن الحكمة شراء فرشاة أسنان جديدة عندما تتحسن، لمنع أي فرصة للإصابة بالمرض مرة أخرى".
 
الفرشاة الكهربائية
وفيما يخص تبديل رؤوس فرشاة الأسنان الكهربائية، فأكدت أنه "كما هو الحال مع فرشاة الأسنان اليدوية، يوصى باستبدالها كل 3 أشهر، أو قبل ذلك إذا كانت شعيراتها متآكلة".
 
كذلك وجهت باختيار فرشاة أسنان كهربائية مزودة بمستشعر للضغط، والتأكد من تنظيف قاعدة المقبض بانتظام لوقف تراكم معجون الأسنان والماء. والالتزام دائماً بتعليمات الشركة المصنعة للعناية بالأداة الذكية.
 
واقيات الفم
أما فيما يخص الفرش المخصصة لما بين الأسنان، فنصحت باستبدالها كل 7 إلى 10 أيام، أو قبل ذلك إذا بدت الشعيرات متهالكة، أو إن بدأ السلك في التشوه. ويمكن أن تبلى بسرعة، خاصة مع الاستخدام المنتظم.
 
وختمت بتوصية عن واقيات الفم، قائلة إنه "إذا كنت تستخدم واقي الفم أثناء ممارسة الرياضة أو لعلاج صرير الأسنان، فاستبدله حسب الحاجة أو حسب توصيات طبيب أسنانك. افحصه بانتظام بحثاً عن علامات التلف".
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