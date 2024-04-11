living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شرب الشاي أم العصير الطبيعي في الصباح.. أيهما أفضل؟

11
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عندما يستيقظ الشخص بعد ليلة نوم جيدة، فإنه يلاحظ أنه يعاني من جفاف الفم ويرجع ذلك في الغالب إلى أنه ربما لم يشرب الماء أو أي مشروب لمدة سبع إلى ثماني ساعات. لذا، فإن الترطيب في الصباح مهم جدا. وإذا كان الشخص لا يزال يشعر بالنعاس، فسيحتاج إلى الكافيين لتعزيز الطاقة.
 
وكثيرون يتساءلون عما إذا كان عليهم بدء اليوم بتناول الشاي أم العصير كمشروب صباحي؟.
 
من جانبها تقول اختصاصية التغذية إيكتا سينغوال إنه يمكن أن يكون كل من الشاي والعصير مفيدًا في الصباح، لكن ذلك يعتمد على التفضيلات الفردية والأهداف الصحية، بحسب موقع HealthShots.
 
فالشاي، وخاصة الشاي الأخضر أو الأسود، يوفر مضادات الأكسدة وزيادة لطيفة في الكافيين، مما يساعد على اليقظة والتمثيل الغذائي. من ناحية أخرى، فإن العصير، وخاصة عصير الفاكهة الطازج يوفر الفيتامينات والمعادن والترطيب.
 
ويمكن أن يقدم شرب الشاي أو العصير في الصباح فوائد صحية مختلفة.
 
الشاي الأخضر
كما تقول خبيرة التغذية إن الشاي غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل الالتهاب ودعم الصحة العامة. يمكن أن يقدم الشاي الأخضر، على وجه الخصوص، الكثير من الفوائد الصحية. فوفقا لبحث تم نشره عام 2017 في دورية Phytomedicine، إن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يفيد وظائف المخ ويُحسن الحالة المزاجية.
 
من ناحية أخرى، يوفر العصير الفيتامينات والمعادن الأساسية، ويعزز الترطيب ويدعم وظيفة المناعة.
 
أنواع العصائر الطازجة للصباح
 
• عصير البرتقال: غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وهو يدعم وظيفة المناعة وصحة الجلد. يقلل من العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول. خلال دراسة أجريت عام 2013 ونشرت في دورية Lipids in Health and Disease، تبين أن شرب عصير البرتقال يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.
 
• عصير التفاح: يحتوي على فيتامين C والبوتاسيوم، ويساعد على الهضم ويمكن أن يُحسن صحة القلب.
 
• عصير الجزر: يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين وفيتامين A، مما يعزز صحة العين.
 
• عصير الشمندر: يُحسن عصير البنجر الغني بالنترات أداء التمارين الرياضية ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.
 
• عصير التوت: يحتوي على مضادات الأكسدة ويمنع التهابات المسالك البولية.
 
• عصير الأناناس: يحتوي على البروميلين الذي يساعد على الهضم ويقلل الالتهابات.
 
• عصير الليمون: يمتاز بخصائصه قلوية، لذلك فإنه يدعم عملية الهضم وتخلص الجسم من السموم.
 
 
آثار جانبية للشاي
على الرغم من أن الشاي يعتبر مشروبًا صحيًا بشكل عام، إلا أن هناك آثارًا جانبية محتملة لبدء اليوم به. يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من اضطراب في المعدة أو حموضة، خاصة إذا تم تناول الشاي على معدة خاوية.
 
كما أن تنوع الشاي مهم أيضًا، إذ أن شرب الشاي بالحليب في الصباح لا يعد عادة صحية، حيث يؤثر محتواه العالي من اللاكتوز على الأمعاء ويؤدي إلى الغازات ومشاكل أخرى في المعدة.
 
كذلك الإفراط في تناول الكافيين من الشاي يمكن أن يؤدي إلى العصبية والأرق أو زيادة معدل ضربات القلب لدى الأفراد الحساسين.
 
أضرار شرب العصير صباحا
أما عصائر الفاكهة الطازجة، فيمكن تناولها على معدة فارغة، ولكن من المهم الانتباه إلى محتواها من السكر وتأثيرها المحتمل على مستويات السكر في الدم.
 
ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للعصير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب محتواه من السكر، لذا فإن الاعتدال هو المفتاح.
 
كما يمكن أيضًا إقران العصائر الطبيعية بمصدر للبروتين أو الألياف، مثل المكسرات أو خبز الحبوب الكاملة، للمساعدة في تخفيف أي ارتفاع محتمل في نسبة السكر في الدم وتوفير بداية أكثر توازناً لليوم.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   