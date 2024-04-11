أسباب تدهور الذاكرة

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تشير البروفيسورة إيرينا روشينا من قسم علم النفس المرضي العصبي والتنموي بجامعة موسكو لعلم النفس والتربية، إلى أن الذاكرة ممكن أن تضعف بسبب ارتفاع ضغط الدم ونزلات البرد .

ووفقا لها، يمكن أن تتدهور الذاكرة أيضا بسبب أمراض الأوعية الدموية، وخيارات نمط الحياة السيئة، وحتى نزلات البرد.

وتقول: "الذاكرة وظيفة حساسة جدا، إنها حساسة جدا لأي تغيرات تطرأ على حالة الإنسان. فمثلا، إذا حاول الشخص أن يتذكر شيئا جديدا أثناء إصابته بنزلات البرد أو الحمى وما إلى ذلك، فسوف يلاقي صعوبة كبيرة في ذلك مقارنة بالحالة الوظيفية الطبيعية للجسم".

ويعتبر عدم تدفق كميات كافية من الدم إلى الدماغ بعد الإصابة بالجلطة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب وكذلك في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين من الأسباب الشائعة للتدهور المعرفي. كما أن تعاطي الكحول والمخدرات يؤدي إلى ضعف الذاكرة أيضا.

وتقول البروفيسورة في الختام: "من المهم مراقبة الصحة البدنية، والخضوع لفحص طبي سنوي دوري، ومراقبة مستوى ضغط الدم، ومستوى السكر في الدم، وما إلى ذلك".