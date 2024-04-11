living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسباب تدهور الذاكرة

11
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشير البروفيسورة إيرينا روشينا من قسم علم النفس المرضي العصبي والتنموي بجامعة موسكو لعلم النفس والتربية، إلى أن الذاكرة ممكن أن تضعف بسبب ارتفاع ضغط الدم ونزلات البرد .
 
ووفقا لها، يمكن أن تتدهور الذاكرة أيضا بسبب أمراض الأوعية الدموية، وخيارات نمط الحياة السيئة، وحتى نزلات البرد.
 
وتقول: "الذاكرة وظيفة حساسة جدا، إنها حساسة جدا لأي تغيرات تطرأ على حالة الإنسان. فمثلا، إذا حاول الشخص أن يتذكر شيئا جديدا أثناء إصابته بنزلات البرد أو الحمى وما إلى ذلك، فسوف يلاقي صعوبة كبيرة في ذلك مقارنة بالحالة الوظيفية الطبيعية للجسم".
 
ويعتبر عدم تدفق كميات كافية من الدم إلى الدماغ بعد الإصابة بالجلطة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب وكذلك في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين من الأسباب الشائعة للتدهور المعرفي. كما أن تعاطي الكحول والمخدرات يؤدي إلى ضعف الذاكرة أيضا.
 
وتقول البروفيسورة في الختام: "من المهم مراقبة الصحة البدنية، والخضوع لفحص طبي سنوي دوري، ومراقبة مستوى ضغط الدم، ومستوى السكر في الدم، وما إلى ذلك".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   