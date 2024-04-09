قائمة من 40 عنصرا تذكر المسافر بمستلزمات صحية لحزمها بأمتعته!

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يحتار بعض المسافرين عند الاستعداد للسفر ويخشون في بعض الأحيان نسيان حزم عناصر أساسية، ربما يحتاجون إليها أثناء سفرهم. بالطبع، ينصح الخبراء بالتحدث مع الطبيب المعالج لأصحاب الحالات الصحية قبل السفر للتشاور معه حول العناصر الصحية، التي ينبغي أن يحزمها المسافر في أمتعته. نشرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، قائمة عامة للمسافرين بخاصة ذوي الاحتياجات الصحية المحددة، مثل المسافرات الحوامل، أو الذين يعانون من ضعف المناعة، أو المسافرين لغرض محدد مثل أعمال المساعدات الإنسانية. وأوصى تقرير CDC بتذكر حزم مستلزمات صحية إضافية مهمة، تحسبًا لأي حالة تأخر في موعد العودة من السفر.

شملت قائمة CDC، التي أوضح التقرير أنها عامة وشاملة ويرتبط الأمر بالتذكير بأهم ما يحتاجه كل مسافر على حدة بحسب حالته، وما سيحتاج له بالفعل:

(صورة تعبيرية)

(صورة تعبيرية)

1. الأدوية الموصوفة طبيًا

2. الوصفات الطبية

3. مضاد حيوي لإسهال المسافرين

4. مجموعة من الحقن

5. دواء مرض الارتفاعات

6. نظارة احتياطية لمن يرتدون نظارات

7. عدسات لاصقة احتياطية

8. الإبر أو المحاقن (لمرض السكري)

9. مستلزمات فحص مرض السكري

10. الأنسولين

11. أجهزة الاستنشاق

12. سوار أو قلادة للتنبيه الطبي

13. مضاد للحموضة

14. دواء الإسهال

15. مضادات الهيستامين

16. دواء دوار الحركة

17. مزيل احتقان الأنف

18. دواء للألم والحمى

19. ملين خفيف

20. مهدئ خفيف أو وسائل مساعدة أخرى للنوم

21. رذاذ الأنف الملحي

22. لوازم للوقاية من المرض أو الإصابة

23. معقم لليدين أو مناديل (يحتوي على كحول بنسبة 60%)

24. أقراص تنقية المياه

25. طارد الحشرات (على سبيل المثال البيرميثرين طارد للحشرات في الملابس).

26. كريم واقٍ من الشمس

27. النظارات الشمسية والقبعة

28. معدات السلامة الشخصية (مثل مقاعد سلامة الأطفال أو خوذات الدراجات)

29. سدادات الأذن

30. حقيبة إسعاف أولي صغيرة

31. المراهم المضادة للفطريات

32. المراهم المضادة للبكتيريا

33. مطهر للجروح

34. جل الصبار لحروق الشمس

35. علاج للدغات الحشرات

36. جل أو كريم مضاد للحكة

37. الضمادات والشاش والشريط اللاصق

38. ضمادة مرنة/ضغطية للالتواء والسلالات

39. مقياس حرارة رقمى

40. قطرات للعين

نسخ من جميع الوصفات الطبية

ويجب أن يحمل المسافر أيضًا نسخا مما يلي:

1. وثائق التأمين الصحي

2. بطاقة التأمين الصحي (خطته العادية و/أو خطة التأمين الصحي للسفر التكميلية) ونسخ من نماذج المطالبة

3. إثبات تطعيم الحمى الصفراء

وينبغي التأكد من أن الوصفات الطبية تتضمن أسماء عامة، أو يُفضل إحضار الوصفات الطبية للأدوية وقياس النظارات والعدسات اللاصقة وغيرها من المستلزمات الطبية.

بطاقة الاتصال

يجب أن يحمل المسافر معه بطاقة اتصال تحتوي على عناوين الشوارع وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التالية:

• أحد أفراد العائلة أو جهة الاتصال الوثيقة في الوطن.

• مقدم (مقدمو) الرعاية الصحية في الوطن.

• عنوان الإقامة في بلد الإقامة الدائمة.

• المستشفيات أو العيادات (بما يشمل خدمات الطوارئ) في البلد التي سيزورها أو عنوان وأرقام هواتف سفارة دولته في بلد أو بلدان الوجهة.