living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطر عدم الاهتمام بنظافة الأسنان.. قد يصل للسرطان

8
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ربط بحث جديد بين عدم تنظيف الأسنان وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون الذي يعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم.
 
وبحسب موقع "ميرور" البريطاني حذر طبيب الأسنان فيراخ حاميد من التأثير الصحي لعدم تنظيف أسنانك بالفرشاة، قائلا: "لقد أظهرت الدراسات الجديدة وجود علاقة مدهشة بين كيفية العناية بأسناننا وخطر الإصابة بسرطان القولون، ويبدو أن نوعا معينا من البكتيريا، التي توجد عادة في فمنا، يمكن أن ينتهي بها الأمر في القولون لدينا إذا لم نغسل أسناننا بشكل صحيح".
 
وأضاف: "تُعرف البكتيريا باسم Fusobacterium nucleatum ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة المصابين بسرطان القولون والمستقيم، يوضح لنا هذا مدى أهمية تنظيف فمنا وزيارات طبيب الأسنان بشكل منتظم".
 
وتابع: إن العلاقة بين صحة فمنا وصحتنا العامة قوية حقا. مشاكل مثل أمراض اللثة يمكن أن تجعل المشاكل الصحية الأخرى أسوأ، مثل مرض السكري وأمراض القلب. وهذا يذكرنا بأهمية ذهاب الأشخاص من جميع الأعمار إلى طبيب الأسنان بانتظام ومتابعة تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط."
 
وقال: "الأمر لا يتعلق فقط بتجنب الألم أو الانزعاج، بل يتعلق بالحفاظ على صحتك العامة. إن اتباع نهج استباقي للعناية بالأسنان يمكن أن ينقذك من المشكلات الصحية المعقدة في المستقبل".
 
إن تنظيف أسنانك مرتين يوميا هو آلية دفاع ضد الأمراض الفموية والجهازية، وهذا النشاط البسيط يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر انتقال البكتيريا الضارة من فمك إلى أجزاء أخرى من الجسم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   