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نصائح مفيدة.. 8 فواكه تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع

3
APRIL
2024
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يواجه البعض صعوبة في خسارة الكيلوغرامات الزائدة في وزن الجسم، على الرغم من اتباع النصائح العامة بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه.
 
لكن وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن وعاء الفاكهة ربما يكون أحد الأسباب الرئيسية في عدم خسارة الوزن الزائد.
 
إذ أن هناك عددا من الفواكه التي تسبب زيادة في الوزن، كما أنه في المقابل هناك مجموعة متنوعة من الفواكه الشهية المتوفرة بطبيعتها التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن.
 
وتشمل قائمة أفضل الفواكه، التي تساعد في الحصول على الشكل المثالي وفقدان الوزن بشكل أسرع، ما يلي:
 
التفاح
لعل تناول تفاحة في اليوم يغني عن سؤال الطبيب، كما أن تناول التفاح المليء بالألياف والماء يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يحد من الرغبة الشديدة ويمنع الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.
 
البرتقال
البرتقال منعش ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومنخفض السعرات الحرارية، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق الدهون.
 
العنب
العنب غني بمضادات الأكسدة والريسفيراترول، وهي مركبات معروفة بتعزيز فقدان الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل تخزين الدهون. يمكن تناول العنب بدون إفراط للحصول على المزايا الصحية بالإضافة إلى المذاق الرائع.
 
البطيخ
بفضل محتواه العالي من الماء وعدد السعرات الحرارية المنخفضة، يروي البطيخ العطش ويمنح شعور بالشبع دون أي تأثير على وزن الجسم.
 
هذه العادات تساعد على تخفيف الوزن
الموز
يعد الموز من عجائب فقدان الوزن بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم توازن السوائل والتخلص من الانتفاخ. ترضي حلاوة الموز الطبيعية الرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية أثناء التنقل.
 
البابايا
تعد فاكهة البابايا ضرورية لأي شخص يتطلع إلى التخلص من الوزن الزائد. إن البابايا غنية بالإنزيمات مثل الغراء، التي تساعد في عملية الهضم وتساعد الجسم على تكسير الدهون بشكل أكثر كفاءة. كما أن محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والألياف العالية يجعلها متعة خالية من الشعور بالذنب.
 
الأناناس
يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يساعد على الهضم ويعزز تحلل الدهون. كما أن محتواه المائي العالي يبقي الشخص رطبًا وراضيًا، مما يجعل من السهل الالتزام بالأهداف المتعلقة بفقدان الوزن.
 
الرمان
يتميز الرمان بأنه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقمع الشهية، مما يجعله إضافة قيمة لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن.
 
يشار إلى أن التخسيس هو محاولة الإنسان للتخفيض من وزنه بغرض التحسين من مستوى الصحة لديه أو بغرض اكتساب الجسم الرشاقة والخفة، أو بالاستفادة من كلتا الفائدتين معا.
 
وعلى هذا الطريق يلجأ البعض إلى إتباع حمية غذائية صارمة معينة في الأكل، ويوجد منها الكثير.
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