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6 اختبارات دم ضرورية تكشف أسرار صحتك

3
APRIL
2024
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حدد تقرير حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، فحوصات الدم الضرورية، التي تساعدك على كشف الكثير عن حالتك الصحية.
 
إليك ما يجب معرفته عن 6 اختبارات دم يجب على الجميع إجراؤها، والتي قد تكشف الكثير عن صحتك:
 
فحص دم شامل
هذا الفحص يقيس تعداد الدم الكامل (CBC) في الجسم، خلايا الدم الحمراء والبيضاء وكذلك الصفائح الدموية. يمكن أن يساعد في تحديد الالتهابات وحالات مثل فقر الدم وحتى سرطان الدم.
 
يقول ستيفن كوبيكي، طبيب القلب في مايو كلينيك في روتشستر بولاية مينيسوتا، إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، "فإجراء هذا الفحص كل سنتين إلى ثلاث سنوات أمر جيد".
 
فحص التمثيل الغذائي
يستخدم فحص التمثيل الغذائي الأساسي لتقييم مستويات الغلوكوز وفحص مرض السكري. يقول كوبيكي: إن الاختبار "يبحث أيضا في وظائف الكلى والكبد، ووظيفة الغدة الدرقية، والكهارل مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم".
 
فحص الدهون
 
يقوم فحص الدهون، والذي قد يتطلب الصيام مسبقا، بقياس مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. يمكن أن تشير النتائج العالية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
A1C
يقيس اختبار A1C متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية ويمكن أن يكون أداة مفيدة لتشخيص مرض السكري. يشير كوبيكي إلى أن الأمر لا يتطلب الصيام.
 
اختبار الغدة الدرقية
يمكن لاختبار TSH (الهرمون المحفز للغدة الدرقية) أن يشير إلى خلل في الغدة الدرقية، إما فرط النشاط (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو قلة النشاط (قصور الغدة الدرقية)، كما يقول سي. نويل بايري ميرز، مدير مركز باربرا سترايسند لقلب النساء في سيدارز سيناء في لوس أنجلوس.
 
على الرغم من أن خلل الغدة الدرقية قابل للعلاج ونادرا ما يهدد الحياة، إلا أنه "يؤثر تقريبا على كل أجهزة الجسم"، كما يقول بيري ميرز، مما قد يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك تغيرات الوزن والتعب ومشاكل النوم.
 
فيتامين د
اختبار فيتامين د مثير للجدل إلى حد ما. ويقول المؤيدون، بما في ذلك كوبيكي، إنه يمكن أن يكون مفيدا في تحديد النقوصات في الجسم. ويشير النقاد، ومن بينهم بايري ميرز، إلى أن تجارب عديدة أثارت تساؤلات حول حقيقة الفوائد الصحية لتناول مكملات فيتامين د.
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