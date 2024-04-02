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كشف أولى علامات سرطان الكلى

2
APRIL
2024
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يشير الدكتور أنطون إيفانوف أخصائي طب وجراحة الأورام، إلى أن الأعراض المميزة لسرطان الكلى تظهر في مرحلة متقدمة. أي عندما يصبح حجم الورم كبيرا جدا.
 
ووفقا له ، هذه الأعراض هي ثالوث كلاسيكي - بيلة دموية، وتغير في لون البول بسبب اختلاط الدم، وتكوين واضح وألم خفيف في موقع الكلى. غالبا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بارتفاع مستوى ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم الشرياني الثانوي).
 
ويقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن أن يسبب الورم الضغط على الأوعية الدموية وارتفاع دائم بمستوى ضغط الدم الشرياني لا يمكن تخفيضه عن طريق العلاج التقليدي، بالإضافة إلى تجلط الدم في الوريد الأجوف السفلي والأوردة العميقة في الساقين".
 
ويضيف: "للأسف لا يزال معدل تشخيص سرطان الكلى في المراحل المبكرة أقل بكثير مما هو مطلوب. لأنه كما هو الحال مع أنواع أخرى من الأورام، لا يكشف سرطان الكلى عن نفسه في مرحلة مبكرة. وغالبا ما يكتشف المرض عن طريق الصدفة أثناء الفحص الوقائي، حينها يكون ربع المرضى مصابين بالفعل بالانبثاث. لذلك يجب إجراء فحوصات منتظمة".
 
ووفقا له، مع تطور المرض، يفقد المصاب الوزن من دون مبرر، كما يعاني من التعب المزمن والتعرق والحمى.
 
ويقول: " ليس لدى العلم حتى الآن إجابة واضحة على سؤال عن أسباب سرطان الكلى. ولكن هناك عوامل معروفة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالورم: التهاب الكلى المزمن والجنس (يمرض الرجال 1.5- 3 مرات أكثر من النساء)، والشيخوخة، والتدخين، والسمنة، والأمراض الوراثية- مرض (هيبل لينداو، متلازمة بيرت – هوغا- دوبا، التصلب الحدبي sclerosis tuberosa)".
روسيا اليوم
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