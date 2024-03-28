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هل تناول السكر يجعلك تشعر بالعطش؟

28
MARCH
2024
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يُلاحظ أغلب الناس أنَّ تناول الحلويات يؤدي بهم الى الشعور فوراً بالعطش والحاجة الى تناول كميات أكبر من الماء، فيما يتساءل كثيرون عما إذا كان هذا الأمر صحياً أم لا، كما لا يعلم الكثيرون ما هو التفسير العلمي والطبي لهذه الظاهرة، ولا يجدون مبرراً لها.
 
ونشر موقع "هيلث شوتس" تقريراً خاصاً، اطلعت عليه "العربية.نت"، يشرح الأسباب التي تجعل الإنسان بحاجة لتناول كمية كبيرة من الماء في أعقاب تناول الحلويات والسُكر، وكيف تؤدي الحلويات الى إشعار الإنسان بالعطش الشديد.
 
وذكر التقرير أن "تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يُسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى زيادة التبول، وهو ما يؤدي إلى استنفاد مستويات الترطيب بشكل أكبر ويدفع الجسم إلى العطش".
 
ويضيف: "يشير الارتفاع في مستويات الجلوكوز في الجسم إلى أن الكلى تنتج المزيد من البول لطرد الجلوكوز الزائد من الجسم".
 
ويقول اختصاصي التغذية الشهير نوبور باتيل إن الإفراط في استهلاك السكر يعطل توازن السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى الإحساس العطش بينما يحاول الجسم استعادة مستويات الترطيب.
 
ويوضح الأطباء أن الارتفاع في مستويات الجلوكوز في الجسم يشير إلى أن الكلى تنتج المزيد من البول لطرد الجلوكوز الزائد من الجسم، ويؤدي ذلك إلى استنفاد توازن السوائل في الجسم، وبالتالي يخبر الدماغ الجسم بضرورة شرب المزيد من الماء لتعويض السوائل المفقودة.
 
ويلفت التقرير الى عدة طرق للتعامل مع العطش الذي يشعر به الإنسان بعد تناول السكر مباشرة، ومن هذه الطرق:
 
أولاً: حافظ على رطوبة جسمك طوال اليوم، حيث يتوجب شرب الكثير من الماء طوال اليوم لمواجهة آثار الجفاف التي يسببها السكر، حيث ينصح الخبير نوبور باتيل بذلك لأنه لا ينبغي الانتظار حتى يُصاب الجسم بالجفاف فجأة بعد تناول السكر.
 
ثانياً: تقليل استهلاك السكر، حيث إن الجميع يحبون تناول الحلويات، ولكن هذه الحلويات تُسبب الجفاف للجسم، كما أن السكر الزائد لا يجلب أي فائدة للجسم أبداً.
 
ثالثاً: اختر السوائل الصحية مثل الماء أو شاي الأعشاب أو الماء المنقوع بدلاً من المشروبات السكرية لإرواء العطش دون إضافة سكر إضافي.
 
رابعاً: يجب أن يكون مرضى السكر أكثر وعياً، فإذا كنت تعاني من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين، راقب مستويات السكر في الدم عن كثب، واضبط نظامك الغذائي لمنع العطش المفرط بعد تناول السكر.
 
خامساً: اختر وجباتك بحكمة، بحيث تحتوي على كميات متوازنة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم ومنع مسببات العطش.
 
سادساً: دمج المزيد من الأطعمة المرطبة، ففي بعض الأحيان نميل إلى نسيان شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، وبدلاً من ذلك يمكننا تضمين الأطعمة المرطبة مثل الفواكه والخضراوات في نظامنا الغذائي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب.
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