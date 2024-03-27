الأسباب الأكثر شيوعاً لرائحة الفم الكريهة وعلاجها (د. حنينا أبي نادر)

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إن أكثر من 80% من رائحة الفم الكريهة (halitosis) تنتج من داخل الفم، أما الباقي فمن مصادر جهازية أو أمراض التمثيل الغذائي.

تلعب مئات الأنواع البكتيرية دورًا في عملية الهضم. النظام الغذائي السيئ، والكحول مع التدخين، وعدوى الجهاز التنفسي، والتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وبعض الآثار الجانبية للأدوية هي عوامل مساهمة إضافية. كما يجب عمل فحص بكتيري للمعدة (البكتيريا الهليكوباكتر بيلوري (Helicobacter Pylori) التي قد تسبب سرطان المعدة).

إن رائحة الفم الكريهة الناجمة من الأنف ترتبط أكثر بالأصول المنقولة بالدم مثل بعض الأطعمة والأدوية. في حالة رتج زنكر (Zenker diverticulum) وهو عبارة عن جيب خارجي يحدث عند تقاطع الجزء السفلي من الحلق والجزء العلوي من المريء، يوصى بإجراء عملية جراحية بالمنظار في الحالات الشديدة.

يعدّ الحفاظ على التمثيل الغذائي الميكروبي أمرًا أساسيًا في الحفاظ على رائحة فم طبيعية. وتعتبر زيارة الطبيب والتنسيق مع طبيب الأسنان أمرًا أساسيًا في القضاء على الرائحة.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.