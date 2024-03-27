هل يؤدي شرب المزيد من الماء إلى فقدان الوزن؟

A + A -

يمكن أن يساعد شرب الماء على حرق السعرات الحرارية وتخفيف الشعور بالجوع، ولكن لا توجد أدلة كافية على أن الماء نفسه يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، حسب ما ذكر موقع "هيلث لاين".

هل شرب الماء يجعلك تحرق السعرات الحرارية؟

يرتبط استهلاك المياه بزيادة معدلات الأيض. وفي دراسة أجريت عام 2023، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا 200-250 ملليلتر من الماء الدافئ بعد كل وجبة فقدوا وزنا أكبر وسجلوا مؤشر كتلة الجسم أقل من المجموعة التي لم تفعل ذلك.

وفي دراسة قديمة، أظهر الماء المبرد زيادة طفيفة في حرق 23 سعرة حرارية يوميا.

ويجب أن تركز المزيد من الأبحاث بشكل خاص على تأثير السوائل الساخنة مقابل السوائل الباردة على استهلاك الطاقة.

هل شرب الماء قبل الأكل يقلل الشهية؟

تشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2018 إلى أن شرب الماء قبل الوجبات قد يساعد في تقليل شعورك بالجوع وبالتالي تناول كميات أقل، ولكن فقط لدى الأشخاص ذوي الوزن المتوسط.

ومن غير الواضح مدى تطبيق ذلك على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

تشير الأبحاث الجارية من عام 2016 إلى ما يلي:

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التمثيل الغذائي أو يعانون من السمنة، قد يساعد شرب الماء على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

يمكن أن يحفز شرب الماء جسمك على تكسير الدهون دون رفع نسبة السكر في الدم أو الأنسولين، مما قد يدعم أيضا فقدان الوزن.

ومع ذلك، أظهرت دراسة أخرى أجريت عام 2018 عدم وجود دليل على أن شرب المزيد من الماء له أي تأثير على وزن الجسم بين المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

الإكثار من شرب المياه.. سر البشرة الصحية في فصل الصيف

هل شرب المزيد من الماء يقلل من فرصة زيادة الوزن؟

قد يساعد شرب الماء في منع زيادة الوزن على المدى الطويل.

وفقا لدراسة أجريت عام 2013، يكتسب الشخص العادي حوالي 1.45 كغ كل 4 سنوات.

ووفقا للدراسة نفسها، فإن الأشخاص الذين تناولوا كوبا إضافيا من الماء يوميا انخفض وزنهم بمقدار 0.13 كغ.

أولئك الذين استبدلوا حصة من المشروبات المحلاة بالسكر بكوب واحد من الماء قللوا من زيادة وزنهم لمدة 4 سنوات بمقدار 0.5 كغ.

وفي مراجعة أحدث لعام 2019، وجد الباحثون أن نتائج جميع الدراسات تشير إلى أن شرب المزيد من الماء مرتبط بزيادة فقدان الوزن.

ما هي كمية الماء التي يجب أن أشربها يوميا لإنقاص الوزن؟

يوصي خبراء الصحة بشرب حوالي 2 لتر يوميا.

ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2017 عدم وجود علاقة ملموسة بين شرب هذه الكمية المحددة من الماء يوميا وفقدان الوزن لدى المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد متطلبات الجسم من المياه في الواقع على الفرد نفسه، على سبيل المثال، قد يحتاج الأشخاص الذين يتعرقون كثيرا أو يمارسون الرياضة بانتظام إلى كمية أكبر من الماء مقارنة بأولئك الذين لا يمارسون الرياضة، ويحتاج كبار السن والأمهات المرضعات أيضا إلى مراقبة كمية المياه التي يتناولونها.

هل يمكنك التخلص من دهون البطن عن طريق شرب الماء؟

لا يوجد حاليا أي بحث يدعم فكرة أن شرب الماء يمكن أن يساعدك على فقدان دهون البطن، لذا فإن أي اقتراح بذلك غير حقيقي.

ما مقدار الوزن الذي سأفقده عند صيام الماء لبضعة أيام؟

وجدت دراسة أجريت عام 2021، والتي فحصت 45 شخصا لا يعانون من السمنة، أن شرب الماء فقط لمدة 5 أيام أدى إلى فقدان ما يقرب من 5 كغ من الوزن.

ومع ذلك، بدون إشراف طبي، فإن صيام الماء ليس آمنا ولا ينصح به متخصصو الرعاية الصحية، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة مثل انخفاض الصوديوم وتورم الدماغ.

ويمكن أن يكون الماء جزءا مفيدا من رحلة فقدان الوزن، فهو خالي من السعرات الحرارية بنسبة 100 بالمئة، وقد يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وقد يؤدي أيضا إلى قمع شهيتك إذا تم تناوله قبل الوجبات.

ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية على أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يؤدي بشكل مباشر إلى فقدان الوزن.