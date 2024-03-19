دراسة ضخمة: لقاحات "كوفيد-19" تحد من فشل القلب بعد الإصابة بالفيروس

A + A -

كشفت دراسة جديدة أن لقاحات "كوفيد-19" يمكن أن تحد من خطر الإصابة بقصور القلب والجلطات الدموية المرتبطة بفيروس كورونا SARS-CoV-2.

وحلل فريق دولي من الباحثين بيانات تشمل 10.17 مليون شخص تم تطعيمهم ضد فيروس كورنا، و10.39 مليون شخص غير مطعمين في المملكة المتحدة وإسبانيا وإستونيا، مع مراعاة عوامل تشمل العمر والجنس والحالات الصحية الموجودة مسبقا.

ووجدت الدراسة انخفاضا كبيرا في خطر الإصابة بالمضاعفات القلبية والمضاعفات المرتبطة بالجلطات بعد الإصابة بـ"كوفيد-19" لدى الأشخاص المطعمين، لمدة تصل إلى عام.

وارتبط التطعيم ضد فيروس كورونا بانخفاض خطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة بنسبة 78%، وانخفاض خطر الإصابة بجلطات الدم في الشرايين بنسبة 47%، وانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 55% في أول 30 يوما بعد العدوى. ورغم انخفاض هذه المخاطر بمرور الوقت، إلا أنها ظلت عند 50% و38% و48% على التوالي خلال 181-365 يوما من المرض.

وتقول عالمة البيانات نوريا ميركادي-بيسورا، من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة: "يمكن لهذه النتائج أن تشجع التطعيم ضد "كوفيد-19" بين الأشخاص المترددين الذين يشعرون بالقلق بشأن المخاطر المحتملة للآثار الجانبية للقاح".

وتعد جلطات الدم، التي يمكن أن تسبب السكتات الدماغية وقصور القلب، شائعة نسبيا في أعقاب الإصابة بـ"كوفيد-19". وتوضح الدراسة أن التطعيم ضد المرض يقلل من خطر حدوث المزيد من المضاعفات.

ويسعى الفريق إلى إجراء المزيد من الأبحاث للنظر في التأثيرات الوقائية للقاحات "كوفيد-19" بمزيد من التفصيل.

نشرت الدراسة في مجلة القلب.