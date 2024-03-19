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10 فوائد صحية رائعة للشاي الأبيض.. يكافح السمنة والشيخوخة

19
MARCH
2024
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إن الشاي الأبيض هو واحد من أنواع عديدة للشاي ويتميز عمومًا بأوراق شابة أو قليلة المعالجة من نبات كاميليا الصينية.
 
وتتباين الآراء بشأن تعريف الشاي الأبيض، إذ يجد البعض أنه الشاي المجفف فقط دون معالجة إضافية، في حين يرى البعض الآخر أنه الشاي المصنوع من البراعم وأوراق الشاي غير الناضجة المقطوفة قبل فترة وجيزة من فتح البراعم بالكامل وتركها تذبل وتجف في الشمس طبيعيًا.
 
ويمكن أن ينطبق مسمى الشاي الأبيض أيضًا على براعم الشاي والأوراق الصغيرة للغاية المطهية على البخار أو التي تم تسخينها قبل التجفيف. ويبقى أن الرابط المشترك بين كافة التعريفات هو أن الشاي الأبيض لا يتأكسد، وما ينتج عنه نكهة تتميز بأنها أخف من معظم أنواع الشاي الأخضر أو الشاي الأحمر أو الأسود التقليدي.
 
بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يقدم الشاي الأبيض العديد من الفوائد الصحية، بدءاً من غناه بمضادات الأكسدة إلى دعم صحة القلب والتحكم في وزن الجسم، كما يلي:
 
1. غني بمضادات الأكسدة
يحتوي الشاي الأبيض على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بما يشمل الكاتيكين والبوليفينول والفلافونويد. تحمي مضادات الأكسدة الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.
 
2. دعم الجهاز المناعي
يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأبيض أن تعزز وظيفة المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض بشكل فعال.
 
3. صحة القلب والأوعية الدموية
تشير الدراسات إلى أن الشاي الأبيض يمكن أن يُحسن صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يسهم في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.
 
4. التحكم في وزن الجسم
يمكن أن يساعد الشاي الأبيض في إدارة الوزن وإنقاصه عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتعزيز تحلل الدهون ومنع تكوين خلايا دهنية جديدة.
 
5. خصائص مضادة للشيخوخة
تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأبيض على مكافحة الإجهاد التأكسدي، مما يساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.
 
6. صحة الفم
يحتوي الشاي الأبيض على الفلورايد الطبيعي والكاتيكين، الذي يمنع نمو البكتيريا المسؤولة عن الجير والتسوس ويمنع انبعاث رائحة فم كريهة.
 
7. تنظيم ضغط الدم
تساعد المركبات الموجودة في الشاي الأبيض على خفض مستويات ضغط الدم، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم والمضاعفات المرتبطة به.
 
8. حماية الجلد
تؤدي خصائص الشاي الأبيض المضادة للأكسدة وللالتهابات إلى حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الالتهاب.
 
9. تأثيرات مضادة للالتهابات
يُظهر الشاي الأبيض خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يجعله فعالًا في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يساعد تناول الشاي الأبيض في تخفيف الأعراض المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء.
 
10. الحد من التوتر
كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الشاي الأبيض يساهم في تقليل التوتر، مما يزيد من تعزيز الصحة العامة والرفاهية.
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