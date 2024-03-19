living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عند تناول وجبة السحور.. احرص على اتباع 6 نصائح

19
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خلال هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، تحرص "العربية.نت" على تقديم أفضل النصائح لوجبات إفطار وسحور صحية ومفيدة للصائمين.
 
وبالنسبة لوجبة السحور، فإن الكثيرين قد يهملونها خلال شهر رمضان، إلا أن الحقيقة هي أن وجبة السحور تعد من الوجبات المهمة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية للصائم خلال ساعات الصيام الطويلة في اليوم التالي.
 
ولذا يجب التعرف على أفضل وأهم النصائح الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة للصائم خلال شهر رمضان الكريم.
 
وفي هذا السياق، قدم موقع "ويبميد" WEBMED أبرز وأهم النصائح الغذائية المهمة للصائمين خلال وجبة السحور، ومنها:
 
1- حاول أن تكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالبرتقال، والخس والخيار.
 
2- احرص على تناول البروتين الذي يعد من الحيل الغذائية المهمة خلال وجبة السحور، ولذا يمكنك تناول البيض، أو الفول، أو الزبادي، فهذه الأطعمة تقلل من الشعور بالعطش، خلال ساعات الصيام.
 
3- يمكنك تناول المكرونة المسلوقة أو البطاطس المسلوقة علي وجبة السحور، فهي أطعمة للحفاظ على طاقة الجسم خلال ساعات الصيام في اليوم التالي.
 
4- من المعروف أن الإكثار من تناول الأطعمة ذات الملح العالي، مثل المخللات، تتسبب في الشعور بالعطش في الصيام خلال اليوم التالي، ولذا عليك التخلي عنها وتجنب تناولها، خاصة خلال وجبة السحور.
 
5- حاول أن تتجنب النوم مباشرة بعد تناولك لوجبة السحور، لأن هذا الأمر يتسبب في تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، ومنها زيادة الوزن، واضطرابات المعدة، فحاول أن تتناول وجبة السحور في وقت مبكر وقبل النوم بوقت كاف.
 
6- حاول قدر المستطاع التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تعرضك للتوتر والتعب، وتزيد من شعورك بالعطش أثناء الصيام في اليوم التالي.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   