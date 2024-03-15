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الاستحمام بماء ساخن.. خطر قد يكون مميتا

15
MARCH
2024
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يحذر العلماء من مخاطر الاستحمام بالماء الساخن مؤكدين أنه بالإضافة إلى ضرره على البشرة والشعر فإنه قد يكون مميتا.
 
ونشرت صحيفة "الميرور" تقريرا طبيا جديدا، يقول إن الاستحمام بالماء الساخن جداً يجرد الشعر والجسم من زيوتهما الطبيعية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد وتقشره وحكة، ويفقد الشعر لمعانه ويجعل أطرافه متقصفة.
 
ويحذر التقرير أيضًا من أن "الحالات مثل الأكزيما أو الصدفية يمكن أن تتفاقم بشكل كبير بعد الاستحمام بالماء الساخن".
 
وحذرت الدراسة من أن الماء الساخن جدا يمكن أن يضيف ضغطا زائدا على القلب، وهذا أمر خطير بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب، حيث يمكن أن يفقدوا وعيهم.
 
ويشرح العلماء: "تؤدي الحرارة الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن إلى تمدد الأوعية الدموية، مما يتطلب من القلب أن يضخ بقوة أكبر للحفاظ على تدفق الدم، ويمكن أن يمثل هذا الضغط الإضافي مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقا، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية".
 
ويحذرون من أنه بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، يمكن أن يسبب الماء الساخن الدوخة أو الدوار، مما يزيد من خطر السقوط أو الإصابات الأخرى أثناء الاستحمام.
 
ويخلص التقرير إلى أن "الجمع بين إجهاد القلب والانخفاض المفاجئ في ضغط الدم يزيد بشكل كبير من خطر الإغماء، وهذا خطير بشكل خاص أثناء الاستحمام، حيث يمكن أن يؤدي السقوط إلى إصابات خطيرة".
 
بحسب العلماء "يمكن أن يشعرك الاستحمام بالماء الساخن بالاسترخاء في البداية، إلا أن الزيادة في درجة حرارة الجسم يمكن أن تتداخل مع عملية التبريد الطبيعية للجسم، الضرورية للنوم".
 
وتنتهي الدراسة بالقول إن "الملايين معرضون لخطر الإصابة بمشاكل الجلد والقلب بسبب الاستحمام بالماء الساخن".
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