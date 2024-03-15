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أطعمة تسبب الصداع النصفي

15
MARCH
2024
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حذّرت طبيبة الأعصاب الروسية أناستاسيا تاراسوفا من أن نوبات الصداع النصفي قد يكون سببها بعض الأطعمة التي يتناولها الناس دون علمهم بالآثار السلبية التي تتركها على الصحة.
 
وحول الموضوع قالت الطبيبة:"لتجنب نوبات الصداع النصفي يجب الحذر من تناول بعض الأطعمة التي تتسبب بتهيج الجهاز العصبي، ومن الأطعمة التي قد تتسبب بنوبات الصداع لحم الخنزير المقدد، والنقانق، وبعض أنواع اللحوم المصنعة".
 
وأضافت:"هناك العديد من أنواع الجبن التي قدد تتسبب بتلك المشكلات أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة للحوم والأسماك المدخنة، وبعض أنواع المكسرات والبقوليات، ومخلل الملفوف، والنبيذ، فهذه المواد تسبب نوبات الصداع لاحتوائها على مادة التيرامين".
 
وأشارت الطبيبة إلى أن التيرامين هو مركب كيميائي طبيعي يتشكل من تحلل الحمض الأميني تيروسين، وهذا المركب يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية في الدماغ ما يتسبب بنوبات الصداع".
 
وتبعا للطبيبة فإن نوبات الصداع النصفي قد تنجم أيضا بسبب المنتجات التي تحوي على الكافيين، كما ينصح الذين يعانون من هذه المشكلة بالابتعاد عن المشروبات الكحولية والحمضيات والفواكه الاستوائية.
 
ونوهت تاراسوفا إلى ضرورة الابتعاد عن مسببات التوتر، وحذّرت من أن الجوع يمكن أن يسبب نوبات الصداع النصفي أحيانا.
روسيا اليوم
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