living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تخفف من شعورك بالحموضة في رمضان؟

14
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رمضان هو شهر الصيام، ولكنه أيضا مرتبط بإعداد الأكلات والوصفات المختلفة، ومائدة شهر رمضان في العالم العربي تكون عامرة بكل ما لذ وطاب، ولذلك تكثر مشاكل المعدة.
 
وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن نصائح لمواجهة الحموضة فى شهر رمضان، عن طريق تجنب تناول الأطعمة المقلية والحارة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل الأطعمة المصنعة، والحلويات الدسمة عالية السكريات، والأطعمة المليئة بالتوابل والبصل والثوم.
 
تقليل استهلاك الكافيين
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل تقليل استهلاك مصادر الكافيين كالقهوة والشوكولاتة والمشروبات الغازية، مع تناول وجبات صغيرة الحجم، مشيرة إلى أنه يجب تناول الطعام ببطء مع المضغ الجيد بالإضافة إلى تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة، حيث يجب الفصل بينهما من 3 إلى 4 ساعات على الأقل.
 
 
ونصحت وزارة الصحة باتباع طرق صحية للطهي كالشوي، أو السلق، أو الطهي على البخار، مع تجنب الإكثار من تناول المخلل وبعض الفواكه مثل العنب والجريب فروت، والبرتقال، والأناناس، والطماطم.
 
ولفتت الوزارة في منشور إلى أن الإقلاع عن التدخين والكحوليات وإنقاص الوزن من العوامل التي تساعد على تجنب الإحساس بالحموضة خلال الشهر.
 
وصفات طبيعية
وبحسب موقع Daily Medical Info هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تقلل من حدوث الحموضة بدلاً من اللجوء للعلاج الدوائي منها:
 
- عصير الكرنب: تناول ملعقتين من عصير الكرنب قبل الطعام يقلل من حدوث الحموضة.
 
- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12، وحمض الفوليك، تقلل من الحموضة.
 
- الزنجبيل: أظهرت بعض الأبحاث العلمية دور الزنجبيل في مقاومة الحموضة وعلاج قرحة المعدة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   