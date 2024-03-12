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ما الأغذية التي تساعد على التخلص من دهون البطن بشكل أسرع؟

12
MARCH
2024
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يعد تخزين الدهون في البطن أمرا خطيرا لأن هذا يعني على الأرجح أن لديك الكثير من الدهون الحشوية، وهو نوع من الدهون الموجودة حول الأعضاء التي يصعب التخلص منها.
 
ومع وجود الكثير من المعلومات المتوفرة حول كيفية التخلص من الدهون الحشوية، من الصعب معرفة أفضل طريقة للقيام بذلك.
 
ولذلك، كشفت خبيرة تغذية أن إضافة نوع معين من الطعام إلى نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن يساعد على التخلص من الدهون غير المرغوب فيها.
 
وفي حديثها إلى موقع "ميرور" البريطاني، كشفت خبيرة التغذية ناهد علي، من Sweat Block، أن السبب وراء عدم رؤية النتائج المرجوة عند محاولة فقدان الوزن هي عدم تناول ما يكفي من الألياف.
 
وأوضحت أنه وفقا للعديد من الدراسات فإن مجرد دمج الحبوب الكاملة الغنية بالألياف في وجباتك اليومية يعزز فقدان الوزن بشكل صحي ومستدام.
 
وأضافت: "بينما تسبب الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض ارتفاعا كبيرا في نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى تخزين الدهون، فإن الحبوب الكاملة المليئة بالألياف والبروتين تعمل على تثبيت نسبة السكر في الدم لساعات. وتؤكد التجارب السريرية أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة تعمل على تحسين استجابة الإنسولين، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وقمع الشهية، وزيادة حرق السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم مقارنة بالحبوب المكررة".
 
وخلصت إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة Frontiers in Nutrition العام الماضي، إلى أن زيادة تناول الألياف يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بنجاح.
 
وتأتي هذه النتائج في أعقاب اتباع برنامج غذائي غني بالألياف لمدة 16 أسبوعا شارك فيه أكثر من 4400 شخص على مدى ثلاث سنوات.
 
وكان متوسط فقدان الوزن بين الذين حققوا ذلك 3.28 كغ.
 
وشرحت الخبيرة المزيد حول كيفية عمل الألياف في الجسم، قائلة: "على مدى أشهر، تتراكم تأثيرات حرق الدهون في البطن الناتجة عن الاستهلاك المستمر للحبوب الكاملة من خلال عدة آليات: تحسين حساسية الإنسولين، والتمثيل الغذائي بشكل أسرع، وميكروبيوم الأمعاء المناسب، وانخفاض تناول السعرات الحرارية بشكل عام".
 
ولزيادة كمية الألياف التي تتناولها، يوصي خبراء الصحة بما يلي:
 
- اختيار حبوب الإفطار الغنية بالألياف 
 
- اختيار خبز القمح الكامل، أو الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وتناول الحبوب الكاملة، مثل معكرونة القمح الكامل أو البرغل أو الأرز البني.
 
- تناول البطاطا مع قشرتها، سواء كانت مخبوزة أو مسلوقة
 
- إضافة البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص إلى السلطات والأطباق التي تعدها
 
- إضافة الكثير من الخضار مع وجبات الطعام، إما كطبق جانبي أو مع الطبق الرئيسي
 
- تناول بعض الفواكه الطازجة أو المجففة
 
- بالنسبة للوجبات الخفيفة، جرب الفواكه الطازجة، وكعك الشوفان، والمكسرات أو البذور غير المملحة.
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