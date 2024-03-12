living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لنضارة تتحدى التقدم بالعمر.. أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين

12
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تنخفض قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين مع التقدّم بالعمر، وتفقد البشرة نسبة 1% من طاقتها في هذا المجال كل عام بدءاً من سن الـ30 وقبل ذلك في بعض الأحيان، ولكن يمكن التعويض عن هذا النقص من خلال تبنّي نظام غذائي يحتوي على أطعمة تتمتع بقدرة على تعزيز إنتاج الكولاجين. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.
 
حساء مرق العظام
يتميّز مرق عظام البقر بغناه بالكولاجين بالإضافة إلى الفيتامينات من فئتي K وA بالإضافة إلى الحديد، والزنك، والسيلينيوم. يكفي تناول مقدار كوب صغير منه يومياً لتعزيز إنتاج الكولاجين.
 
لحوم العجل والدجاج
تعمل هذه الأنواع من اللحوم على تعزيز إنتاج الكولاجين كما أنها مصدر أساسي للبروتينات والحديد. يُنصح باستهلاك 500 غرام منها أسبوعياً على أن يتمّ اختيار الأنواع الفقيرة الدهون منها.
 
السلمون والأسماك المُعلّبة
يتميّز السلمون وأسماك التونا، والماكاريل، والسردين المُعلّبة بكونها غنيّة بالبروتينات، والأوميغا3، والحوامض الدهنيّة، والكالسيوم. يُنصح بتناولها مرتين أسبوعياً.
 
 
الجيلاتين البقري
يتكوّن هذا الجيلاتين بنسبة 90% من الكولاجين، أما استهلاكه فلا يمكن أن يكون مباشراً بل يجب إضافته إلى وصفات حلويات أو سكاكر يتمّ تحضيرها في المنزل. يُنصح باستهلاك هذه الأنواع من الحلوى باعتدال لأنها تكون عادةً غنيّة بالسكر.
 
البيض
يحتوي صفار البيض على الكولاجين أما البيض الكامل فهو غني بالبروتينات ومصدر مهم للفيتامينات من فئة A، وB، وD، وE بالإضافة إلى المعادن مثل الفوسفور، والسيلينيوم، والزنك. يُنصح بتناول بيضة أو اثنتين يومياً.
 
البقوليات
هي مصدر أساسي للبروتينات النباتية كما أنها غنيّة بالألياف، الفيتامينات من فئة B، الزنك والحديد. يُنصح بتناولها على الأقل مرتين أسبوعياً أو بشكل يومي في حال اتباع نظام غذائي نباتي.
 
مشتقات الحليب
تتميّز بغناها بالحوامض الأمينيّة التي تُعزّز إنتاج الكولاجين. وهي غنيّة أيضاً بالبروتينات والكلسيوم. يمكن تناول حصتين منها يومياً.
 
المكسرات
يشكّل اللوز، والفستق، والبندق، والجوز مصادر مهمة للبروتينات، والألياف، والأوميغا3، والحوامض الدهنية المُفيدة. وهي تلعب دوراً في تعزيز إنتاج الكولاجين. يُنصح بتناول حفنة صغيرة منها يومياً.
 
الكيوي
هو أحد أنواع الفاكهة الغنيّة بالفيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين. يُنصح بتناول حبة منه يومياً في موسمه.
 
الفاكهة الحمراء
تتميّز بغناها بالليكوبين ومُضادات الأكسدة التي تُحارب تأكسد البشرة كما تقي من فقدان الكولاجين. وهي تُعتبر أيضاً مصدر مهم للفيتامينC. يُنصح بتناولها بشكل يومي في موسمها.
 
الجزر
يتميّز بغناه بالكاروتينويدات التي تساعد في حماية الكولاجين الموجود، ويتميّز الجزر عادةً بتوفره طوال العام، لذلك يُنصح بستهلاكه بانتظام كجزء من النظام الغذائي الصحي.
 
البقدونس
تحتوي أوراقه الخضراء على نسبة من الفيتامينC أكبر من تلك الموجودة في البرتقال. وهي غنيّة أيضاً بالفيتامينات الأخرى والمعادن كالكبريت. يُنصح باستهلاكه طازجاً وإضافته إلى الأطباق اليوميّة.
 
الثوم
يعمل الثوم على تقوية الدفاعات المناعيّة للجسم كما أنه يُسهّل الهضم. وهو يحتوي على نسبة من الكبريت الذي يُساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين. يُنصح بإضافته إلى الأطباق اليومية.
 
البروكولي
يحتوي البروكولي على الفيتامينC والكبريت في الوقت نفسه، مما يُفسّر مفعوله المُعزّز لإنتاج الكولاجين. يُنصح بتناوله طازجاً في موسمه أو مجلداً في المواسم الباقية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   