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لماذا لا ينبغي ممارسة الرياضة بالمكياج؟

11
MARCH
2024
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حذرت دراسة جديدة النساء من وضع كريم الأساس التجميلي على الوجه أثناء ممارسة التمارين الرياضية، موضحة آثاره الضارة على الجلد ومسامه.
 
واستخدم فريق البحث جهاز تحليل الجلد لفحص بشرة 43 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة (20 ذكرا و23 أنثى)، قبل وبعد ممارسة رياضة المشي لمدة 20 دقيقة.
 
ووضع الباحثون كريم الأساس على نصف الوجه (الجبهة وأعلى الخد)، بينما بقي النصف الآخر من الوجه نظيفا.
 
واكتشفوا أن الرطوبة زادت بعد التمرين في كل مناطق الوجه. ومع ذلك، قال الفريق إن هناك زيادة أكبر في الرطوبة في المناطق المغطاة بالمكياج، الذي يمنع تبخر الرطوبة من الجلد.
 
ويزداد حجم المسام في البشرة بدون مكياج بعد ممارسة الرياضة، ما قد يشير إلى أن وضع كريم الأساس قد يسد المسام.
 
وفي الوقت نفسه، ارتفع مستوى الزيت في أقسام الوجه بلا مكياج، وانخفض في مناطق المكياج.
 
وكتب الباحثون في مجلة الأمراض الجلدية التجميلية: "تشير النتائج إلى أن استخدام كريم الأساس أثناء التمارين الرياضية يمكن أن يقلل من زيت الجلد، ما يسبب الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمكياج أن يسد المسام ويزيد من إنتاج الزهم (المادة الدهنية). وتقدم هذه الدراسة رؤى مهمة للناس، وتشجعهم على النظر في العواقب المحتملة لاستخدام الماكياج أثناء ممارسة الرياضة".
 
وعندما ينحصر الزهم وخلايا الجلد الميتة والمواد الأخرى داخل المسام، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور البقع.
 
وقال المعد المراسل دونغسون بارك، من الجامعة الوطنية الكورية للتعليم: "من أجل صحة الجلد، من الأفضل ممارسة الرياضة بدون وضع مكياج".
روسيا اليوم
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