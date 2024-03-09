وتُعرف العملية باسم "borborygmi" وهي نتيجة تقلصات العضلات في المعدة والأمعاء لهضم الطعام.

وقالت دونا باول، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي: "عندما تكون القناة الهضمية فارغة لأنك لم تأكل، فإن الانقباضات الطبيعية تولد ضجيجا لأنها تحرك الهواء والسوائل عبر المعدة والأمعاء".

وعلى الرغم من أنه قد لا يكون هناك طعام لتحريكه داخل الجهاز الهضمي، يُعتقد أن الجوع يسبب إفراز الهرمونات التي تسبب الانقباضات فتخرج أصوات القرقرة.

هل هناك أي طريقة لتخفيف الأعراض المزعجة للمعدة الفارغة؟