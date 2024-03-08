دراسة: أعراض "كوفيد" تختلف بين الرجال والنساء

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كشفت دراسة جديدة أن الرجال والنساء يعانون من أعراض مختلفة عند إصابتهم بفيروس "كوفيد".

وجمع باحثو جامعة خاصة في إمارة ليختنشتاين في أوروبا الوسطى، بيانات 1163 شخصا يستخدمون جهاز Ava الطبي القابل للارتداء على المعصم، الحاصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA).

وسجلوا أكثر من 1.5 مليون ساعة من البيانات الفسيولوجية خلال فترة الدراسة بين عامي 2020 و2021. وخلال تلك الفترة، ثبتت إصابة 127 مشاركا بفيروس "كوفيد".

وأظهرت النتائج أن درجة حرارة الجلد لدى المرضى الرجال كانت أعلى مقارنة بالنساء، وزاد معدل ضربات القلب لديهم مع تسارع تنفسهم.

كما كشفت البيانات أن مستويات تنفس المشاركين الذكور ومعدل ضربات القلب لديهم، ظلت عالية خلال فترة التعافي مقارنة بالإناث.

ولاحظ الباحثون أيضا انخفاضا أكبر في تقلب معدل ضربات القلب بين الرجال مقارنة بالنساء أثناء الإصابة بـ"كوفيد"، ما يعني أن هناك تباينا أقل في الوقت بين كل نبضة قلب.

ويمكن أن يكون انخفاض تقلب معدل ضربات القلب علامة على وجود مشاكل صحية حالية أو مستقبلية، لأنه يظهر أن جسمك لا يتكيف مع التغييرات بشكل جيد.

وقال الباحثون إن الاستجابة الأقوى لخلايا الدم البيضاء لدى النساء قد تكون السبب الكامن وراء الاختلافات المذكورة.

وأظهرت أبحاث منفصلة أن النساء يعانين من أعراض مستمرة في كثير من الأحيان، مثل صعوبة التنفس والتعب بعد عدة أشهر من المرحلة الحادة من المرض.

يذكر أن الدراسة لم تتمكن من حساب التغيرات الهرمونية عبر الدورة الشهرية بين المشاركات الإناث، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على النتائج.

نشرت الدراسة في مجلة PLOS ONE.