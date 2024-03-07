living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تأثير مذهل.. إليك ما تفعله رشة سمسم واحد بصحتك

7
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا شك في أن لحبات السمسم الصغيرة فوائد لا تحصى لصحة جسم الإنسان، فقد أكدت دراسات كثيرة على أنها إضافة رائعة للنظام الغذائي وفي كل الفصول.
 
إلا أن طبيبة التغذية اللبنانية فيرا ماتا، قد أعادت هذه الفوائد للواجهة مجدداً عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام.
 
وقالت إن فوائد الحبات الصغيرة لا تعد، وإن رشة واحدة على وجباتنا لها أن تنهي نقص الكالسيوم في الجسم، وخصوصا وأنها تحوي كمية لا يستهان بها تضاهي ما تحويه مشتقات الأجبان والألبان والحليب.
 
وأضافت أن رشة السمسم ذاتها تحوي نسبة عالية من الزنك، ما يعني أنه يقوي المناعة ويحارب الأمراض.
 
أيضاً لفتت إلى أن السمسم يساعد بإفراز مادة الكولاجين إلى حد كبير ما يعني أنه مفيد للصحة والبشرة، وأيضا مفيد لنمو الشعر.
 
فوائد كثيرة
يشار إلى أن دراسات كثيرة كانت أكدت على أن السمسم ضروري جداً لتقوية وزيادة كفاءة جهاز المناعة وقدرته على محاربة الأمراض ومسبباتها، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها.
 
وأيضا له دور بخفض ضغط الدم المرتفع، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.
 
وكذلك خفض مستويات الدهون والكوليسترول الكلي والضار في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   