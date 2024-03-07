تأثير مذهل.. إليك ما تفعله رشة سمسم واحد بصحتك

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لا شك في أن لحبات السمسم الصغيرة فوائد لا تحصى لصحة جسم الإنسان، فقد أكدت دراسات كثيرة على أنها إضافة رائعة للنظام الغذائي وفي كل الفصول.

إلا أن طبيبة التغذية اللبنانية فيرا ماتا، قد أعادت هذه الفوائد للواجهة مجدداً عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام.

وقالت إن فوائد الحبات الصغيرة لا تعد، وإن رشة واحدة على وجباتنا لها أن تنهي نقص الكالسيوم في الجسم، وخصوصا وأنها تحوي كمية لا يستهان بها تضاهي ما تحويه مشتقات الأجبان والألبان والحليب.

وأضافت أن رشة السمسم ذاتها تحوي نسبة عالية من الزنك، ما يعني أنه يقوي المناعة ويحارب الأمراض.

أيضاً لفتت إلى أن السمسم يساعد بإفراز مادة الكولاجين إلى حد كبير ما يعني أنه مفيد للصحة والبشرة، وأيضا مفيد لنمو الشعر.

فوائد كثيرة

يشار إلى أن دراسات كثيرة كانت أكدت على أن السمسم ضروري جداً لتقوية وزيادة كفاءة جهاز المناعة وقدرته على محاربة الأمراض ومسبباتها، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها.

وأيضا له دور بخفض ضغط الدم المرتفع، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وكذلك خفض مستويات الدهون والكوليسترول الكلي والضار في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.